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Día de Extremadura

Sanguijuelas del Guadiana ‘roba’ las llaves del Teatro Romano y abre la puerta a su concierto gratis en Mérida

La banda de Casas de Don Pedro convierte en un pequeño corto cinematográfico la cita del 8 de septiembre, ya adelantada por María Guardiola, y también actuará durante la entrega de las Medallas de Extremadura

Sanguijuelas del Guadiana, el grupo de Casas de Don Pedro que actuará los días 7 y 8 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida.

Sanguijuelas del Guadiana, el grupo de Casas de Don Pedro que actuará los días 7 y 8 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida. / El Periódico Extremadura

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La cita ya estaba en el calendario, pero faltaba contarla a la manera de Sanguijuelas del Guadiana. Primero había que conseguir las llaves del Teatro Romano, después apropiarse de su escenario y, por último, averiguar cómo meter allí al público. La banda extremeña ha convertido su concierto gratuito del próximo 8 de septiembre en Mérida en un pequeño corto cinematográfico cargado de humor y retranca.

La actuación había sido anunciada previamente por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pero el grupo ha querido presentar ahora el espectáculo con su propio lenguaje. En el vídeo difundido en redes sociales y en Youtube, sus integrantes simulan preparar una operación secreta para 'robar' las llaves del monumento y hacerse con uno de los escenarios más emblemáticos de la región.

El plan avanza entre carreras, llamadas y conversaciones disparatadas hasta llegar al verdadero problema de la operación. Tener las llaves sirve para abrir el teatro, pero no resuelve cómo accederá el público. La banda juega con esa logística antes de recordar uno de los grandes atractivos del evento: el concierto del 8 de septiembre será gratuito.

Dos noches en el Teatro Romano

Sanguijuelas del Guadiana vivirá, en realidad, dos noches consecutivas sobre el escenario emeritense. El 7 de septiembre actuará durante la ceremonia de entrega de las Medallas de Extremadura, el acto institucional que sirve de antesala a la celebración del día de la comunidad, y regresará al día siguiente para ofrecer su propio concierto.

La gala reconocerá este año al futbolista de Don Benito Pedro Porro, al presidente nacional de Fundación Triángulo, José María Núñez, al nadador cacereño Guillermo Gracia Núñez y al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, que conmemora cuatro décadas desde la inauguración de su actual edificio.

Finalmente se concederán cuatro distinciones, aunque la normativa permite entregar un máximo de cinco. Una de las medallas ha quedado desierta después de que ninguna de las candidaturas sometidas a votación alcanzara la mayoría absoluta de los integrantes de la comisión.

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Sanguijuelas del Guadiana ha vestido así de ficción una actuación que ya había sido confirmada oficialmente, con unas llaves como botín, el Teatro Romano como objetivo y un concierto gratuito como desenlace. Los protagonistas de este particular golpe regresarán al lugar de los hechos los días 7 y 8 de septiembre, esta vez con instrumentos y permiso para ocupar el escenario.

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