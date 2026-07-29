La maestra Juncal Ledo cambia Málaga por Mérida para liderar el renacer del centro infantil Los Diminutos

Después de desarrollar buena parte de su trayectoria profesional en Málaga, la maestra de Educación Infantil Juncal Ledo ha cambiado la ciudad andaluza por Mérida para emprender en su tierra. La educadora emeritense se ha puesto al frente del centro infantil Los Diminutos, situado en el número 14 de la calle Andrés Valverde López, en la barriada de Nueva Ciudad.

El espacio reabrió sus puertas el pasado mes de junio tras un traspaso y afronta ahora una etapa renovada. Al frente del proyecto, Ledo pretende ofrecer a las familias emeritenses un entorno educativo cercano, seguro y adaptado a las necesidades de los más pequeños.

Juego, creatividad y aprendizaje marcan la nueva etapa del centro infantil Los Diminutos en Mérida. / El Periódico Extremadura

Su llegada une la experiencia profesional acumulada durante sus años en Málaga con la decisión de iniciar un proyecto empresarial en su ciudad natal. Una apuesta que permite mantener la actividad de Los Diminutos y reforzar los recursos disponibles en Mérida para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

La propuesta educativa del centro se basa en el aprendizaje a través del juego, la atención personalizada y el desarrollo integral de cada niño y niña, todo ello dentro de un ambiente familiar y próximo.

Juegos, agua y talleres durante el verano

Los Diminutos mantiene su actividad durante la época estival con un campamento dirigido a niños y niñas de entre 0 y 10 años. La programación incluye juegos de agua, talleres creativos, actividades al aire libre y distintas propuestas lúdicas y educativas, organizadas y adaptadas en función de las edades de los participantes.

Con esta iniciativa, el centro ofrece una alternativa para las familias durante las vacaciones escolares y combina el entretenimiento con actividades pensadas para favorecer el aprendizaje, la creatividad y la convivencia.

Inscripción abierta para el próximo curso

El centro infantil también mantiene abierto el periodo de inscripción para el curso escolar 2026/2027. Entre las condiciones anunciadas por Los Diminutos destaca que la matrícula es totalmente gratuita.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada municipal de Servicios Sociales, Caty Alarcón, visitaron ayer las instalaciones para conocer esta nueva etapa del proyecto y trasladar a Juncal Ledo el apoyo y el acompañamiento del ayuntamiento.

Juego, creatividad y aprendizaje marcan la nueva etapa del centro infantil Los Diminutos en Mérida / El Periódico Extremadura

Durante la visita, el regidor agradeció a la responsable del centro su apuesta por mantener un proyecto educativo que amplía los recursos disponibles para las familias emeritenses y contribuye a facilitar la conciliación.

Con el campamento de verano en marcha y la preparación del próximo curso, Los Diminutos abre un nuevo capítulo en Nueva Ciudad. Al frente estará Juncal Ledo, que convierte su experiencia en Málaga y su apuesta por Mérida en un proyecto educativo pensado para acompañar a los niños y hacer un poco más sencillo el día a día de sus familias.