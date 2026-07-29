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Cita deportiva

Mérida celebra tres décadas a la carrera y lleva su histórico 10K a las Ciudades Patrimonio

El Fondo Popular se disputará el sábado 19 de septiembre, con salida y llegada en el Parque de las Siete Sillas y categorías para participantes de todas las edades

Corredores participan en una edición anterior del Fondo Popular Ciudad de Mérida.

Corredores participan en una edición anterior del Fondo Popular Ciudad de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Fondo Popular Ciudad de Mérida 10K ya tiene fecha para una edición marcada por la celebración y las novedades. La carrera se disputará el próximo sábado 19 de septiembre y conmemorará sus 30 años de historia con salida y llegada en el Parque de las Siete Sillas.

La prueba reunirá de nuevo a corredores de diferentes edades y niveles, ya que mantendrá categorías tanto para menores como para adultos. La cita conservará así el carácter popular, deportivo y familiar que la ha convertido en una de las carreras más veteranas y reconocibles del calendario emeritense.

La gran novedad de esta trigésima edición será la incorporación del Fondo Popular al Circuito de Carreras de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, una competición que agrupa pruebas celebradas en algunos de los principales conjuntos históricos y monumentales de España.

Cartel de la XXX edición del Fondo Popular Ciudad de Mérida, que se celebrará el 19 de septiembre.

Cartel de la XXX edición del Fondo Popular Ciudad de Mérida, que se celebrará el 19 de septiembre. / Ayuntamiento de Mérida

La entrada en este circuito permitirá reforzar la proyección de Mérida mediante una cita que combina deporte, patrimonio y promoción de la ciudad. El recorrido principal mantendrá una distancia de diez kilómetros.

La organización estará nuevamente en manos del Club de Atletismo Mitreo, que afrontará una edición doblemente especial, ya que en 2026 también celebra su décimo aniversario. Sus diez años de trayectoria coincidirán, por tanto, con las tres décadas de una prueba estrechamente ligada a la historia deportiva de la capital extremeña.

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Las inscripciones ya están abiertas en la plataforma Deporticket, donde los participantes pueden formalizar su registro y reservar el dorsal para la próxima edición.

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