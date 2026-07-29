Nacho Cuadrado firma un doblete de oro en Elche y hace resonar el nombre de Mérida

La guitarra de Nacho Cuadrado Espadiña ha vuelto a hacer sonar con fuerza el nombre de Mérida fuera de Extremadura. El joven intérprete emeritense ha conseguido el primer premio ex aequo y el Premio Especial del Público en el XXIII Concurso Internacional de Guitarra ‘Ciutat d’Elx’, uno de los certámenes más destacados para los nuevos talentos de la guitarra clásica.

El doble reconocimiento supone su primer triunfo en una categoría profesional de nivel superior, después de superar las rondas preliminares y las semifinales de una competición que ha reunido a jóvenes músicos con una notable proyección internacional.

Cuadrado ha compartido el máximo galardón con el guitarrista Fernando Romero Asencio, tras una final marcada por el elevado nivel artístico de ambos. A la valoración del jurado, el músico de Mérida ha añadido además el respaldo de los espectadores, que lo han distinguido con el Premio Especial del Público.

El concurso se ha desarrollado en el marco del XXVIII Festival de Guitarra ‘Ciutat d’Elx’, celebrado entre el 24 y el 31 de julio. La cita lleva más de dos décadas impulsando las carreras de jóvenes intérpretes y ha consolidado a la ciudad alicantina como un referente en la promoción de la excelencia musical y la difusión de la guitarra clásica.

Una final que emocionó al público

Nacho Cuadrado ha brillado durante la final celebrada en el Claustro de Sant Josep de Elche, donde ha afrontado un programa de gran exigencia técnica y expresiva. El guitarrista ha interpretado Air Varié Op. 22, de Giulio Regondi; Junto al Generalife, de Joaquín Rodrigo, y Constelations, de Armand Coeck.

Su sensibilidad artística, su dominio del instrumento y su capacidad para conectar con los asistentes han resultado decisivos para que, además del primer premio otorgado por el jurado, recibiera el reconocimiento especial de los espectadores.

En las fases anteriores del concurso, el músico emeritense había defendido obras de Legnani, Regondi, Bach, Turina y Torroba, un repertorio con el que fue superando cada eliminatoria hasta alcanzar la ronda definitiva.

El jurado responsable de valorar las interpretaciones ha estado formado por Pedro Mateo González, Álvaro Toscano y Tania Boneva, quienes han tenido que decidir entre participantes de un elevado nivel técnico y artístico.

Premios que abren nuevos escenarios

El éxito logrado en Elche no se limita al reconocimiento artístico. El primer premio incluye un concierto dentro del XXIX Festival de Guitarra ‘Ciutat d’Elx’ y una dotación económica de 1.800 euros.

Cuadrado ofrecerá además otra actuación organizada por PIMA, la Asociación Juvenil de Guitarra de Petrer, acompañada de una prestación de 600 euros. El Premio Especial del Público incorpora, por su parte, un concierto compartido organizado por AGMA, la Asociación de Guitarristas Música Abierta, y una dotación de 400 euros.

Estas actuaciones permitirán al joven intérprete reforzar su presencia en el circuito profesional, ampliar su agenda de conciertos y regresar a escenarios vinculados a algunas de las principales entidades dedicadas a la guitarra clásica.

Una trayectoria en pleno ascenso

El doblete conseguido en Elche confirma el excelente momento artístico de Nacho Cuadrado y coloca su nombre en el palmarés de uno de los concursos de referencia del panorama guitarrístico internacional.

El éxito llega apenas dos meses después de otro importante resultado fuera de España. El pasado mayo, Cuadrado obtuvo el segundo premio y el Premio Especial ‘Knobloch Strings’ en la competición internacional de Guitarra Romántica del Paganini Guitar Festival 2026, celebrada en la ciudad italiana de Parma.

Los reconocimientos obtenidos en Italia y España refuerzan la proyección de un músico que ha desarrollado buena parte de su formación y su carrera lejos de Extremadura, pero que continúa llevando el nombre de Mérida a algunos de los certámenes europeos más destacados.

Nacho Cuadrado reside y trabaja actualmente en La Haya, en los Países Bajos, donde ha finalizado sus estudios de Máster en Interpretación de Guitarra Clásica con el profesor Pavel Steidl.

Su paso por Elche supone mucho más que dos nuevos galardones. Le garantiza futuras actuaciones, afianza su salto al circuito profesional y confirma que su guitarra empieza a hacerse un hueco entre las nuevas figuras europeas del instrumento.