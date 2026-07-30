El flechazo de Toni Acosta con Mérida después de ‘Bacanal’: "Apenas me he ido y ya quiero volver"

Toni Acosta aún no había terminado de despedirse de Mérida y ya estaba pensando en regresar. La actriz española ha compartido recientemente en su cuenta de Instagram varias imágenes de su paso por el Festival Internacional de Teatro Clásico después de participar, del 22 al 26 de julio, en las cinco funciones de ‘Bacanal’ en el Teatro Romano. «Ay Mérida, apenas me he ido y ya quiero volver», escribió tras abandonar una ciudad y un escenario que volvieron a conquistarla.

La intérprete resumió la experiencia con una palabra repetida tres veces: «Familia, familia, familia». Acosta agradeció el apoyo de sus seres queridos, de los amigos que terminaron convirtiéndose en familia y de «gente que apareció y se hizo cómplice» durante los días de representación. En su particular balance también hubo espacio para los camerinos y para sus «pies doloridos», una referencia al enorme desgaste físico que exigía el espectáculo.

Palabra y danza

Con texto de Juan Carlos Rubio y dirección de Chevi Muraday, ‘Bacanal’ fusionó la palabra y la danza para recuperar la prohibición de aquellas celebraciones romanas dedicadas a Baco y transformarla en una reflexión sobre el deseo, la resistencia y la libertad del cuerpo frente al poder. Toni Acosta formó parte del reparto principal junto a Juana Acosta, Carlos Hipólito, Elisa Hipólito y Mapi Sagaseta, además de actores, bailarines y alumnas del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres.

Gracias a todos

La actriz, que ya había participado en el certamen emeritense en 2020, reconoció antes del estreno que el montaje resultaba «agotador físicamente». Tras completar las representaciones, sus palabras reflejaron que el esfuerzo había merecido la pena. «Gracias a todos los que vinisteis a vernos. Gracias, Chevi Muraday, porque me pensaste para ‘Bacanal’. Qué viajazo este», señaló.

Acosta cerró su publicación con una declaración de gratitud y entusiasmo: «La vida es muy bonita. Gracias, vida. Soy una suertuda». Y adelantó que su despedida de ‘Bacanal’ todavía no había terminado: asegura que nunca había tenido tantas fotografías bonitas de un espectáculo y que publicará más.