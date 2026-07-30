La Junta concluye que el incendio que calcinó 20 vehículos fue provocado en una parcela del Ayuntamiento de Mérida

El incendio declarado el pasado 24 de julio en el entorno del polígono industrial El Prado de Mérida, que acabó con alrededor de veinte vehículos completamente calcinados, fue intencionado. Es la conclusión de la investigación técnica realizada por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de Extremadura, que ha localizado dos puntos distintos de inicio y descarta las principales causas naturales o accidentales.

El informe de la Junta de Extremadura añade un dato muy relevante sobre el terreno donde comenzó el fuego. Los dos focos se sitúan en el polígono catastral 86, parcela 2, y el documento precisa que, según la base de datos del Catastro, esa parcela es propiedad del Ayuntamiento de Mérida.

Las llamas fueron detectadas a las 16.05 horas por la torre de vigilancia de Sierra de San Pedro. Aunque en un primer momento se movilizaron recursos del Plan Infoex, el fuego fue clasificado posteriormente como incendio no forestal, al desarrollarse en un entorno urbano e industrial. La intervención del dispositivo autonómico finalizó a las 20.40 horas.

En la extinción participaron dos agentes del Medio Natural, un técnico coordinador de zona, un helicóptero de transporte y extinción con una brigada de cuatro componentes y dos unidades terrestres con nueve efectivos. También actuaron unidades del servicio de bomberos de Mérida.

Dos focos en apenas unos metros

La inspección ocular se realizó el 30 de julio. Los especialistas estudiaron las señales dejadas por el fuego en la vegetación, las piedras y otros obstáculos, además de la dirección del viento, la topografía y la forma de la superficie quemada. Con ese análisis reconstruyeron el recorrido de las llamas hasta delimitar dos pequeñas áreas de origen en el extremo occidental del terreno afectado.

CEPEI Badajoz

Los investigadores redujeron finalmente el comienzo del incendio a dos superficies de no más de cinco metros cuadrados cada una, situadas junto a un camino que bordea la parcela donde se encuentra la pista de aeromodelismo Los Ventosillas. La proximidad al vial es uno de los elementos que el informe relaciona con los fuegos provocados, al ofrecer una posible ruta rápida de salida.

El primer punto de inicio apareció en el mismo borde del camino, sobre vegetación seca y preparada para arder. El segundo se encontraba también junto al vial, pero sobre una acumulación de colchones viejos, escombros, muebles y otros residuos depositados en el terreno.

Desde ambos focos, el incendio avanzó principalmente hacia el este. El viento y la presencia de pasto fino extremadamente seco favorecieron la rápida formación de un frente de llamas. La investigación subraya, sin embargo, que esas condiciones facilitaron la propagación, pero no explican por sí mismas el origen del fuego.

La Junta descarta un accidente

Los técnicos descartan que el incendio se produjera por la caída de un rayo, ya que aquel día no se registraron fenómenos atmosféricos capaces de causar una ignición. Tampoco localizaron restos de cohetes, petardos, artefactos retardantes o cualquier otro elemento pirotécnico en los dos puntos de inicio.

El informe excluye igualmente una avería eléctrica, pues la línea existente en el entorno se encuentra fuera del área donde comenzaron las llamas. Tampoco había incendios activos cercanos que pudieran haber lanzado pavesas, ni se observaron indicios de actividad ganadera, colmenas o trabajos que pudieran justificar un origen accidental.

Cedido

Durante la inspección, los especialistas documentaron una importante acumulación de basuras, restos de poda, muebles, materiales de construcción y escombros. También encontraron manchas compatibles con aceite de motor, huesos de procedencia indeterminada y pintadas en los muros de una parcela colindante. Las fotografías del informe muestran el segundo foco directamente sobre una zona utilizada como vertedero irregular.

Los indicadores encontrados, según la Junta, coinciden con los de un incendio intencionado: más de un punto de inicio, focos junto a un camino y un emplazamiento con antecedentes reiterados. La conclusión técnica determina que el fuego comenzó por la aplicación de una fuente de calor sobre la vegetación seca o los residuos existentes en el margen occidental del vial. El documento no identifica al posible autor ni concreta qué objeto se empleó para prender las llamas.

El incendio alcanzó una zona donde había numerosos coches y furgonetas estacionados. Alrededor de veinte vehículos quedaron totalmente calcinados, algunos de ellos con el morro o la parte trasera fuera del asfalto y directamente sobre el pasto seco. Esa disposición permitió que la vegetación actuara como combustible y que las llamas alcanzaran rápidamente los automóviles.

La investigación también acredita que no se trata del primer incendio en ese entorno. Las imágenes de satélite muestran que la misma parcela ya se quemó en agosto de 2025 y que en julio de 2024 hubo otro fuego cerca del área ahora investigada. Antes de 2022, el terreno y otras parcelas próximas eran arados, lo que eliminaba la vegetación seca y reducía considerablemente el riesgo de propagación.

La Junta concluye así que el incendio de El Prado de Mérida no comenzó de forma espontánea ni accidental, sino después de que una fuente de calor fuera aplicada en dos focos distintos. Un fuego intencionado iniciado, según el propio informe autonómico, en una parcela perteneciente al Ayuntamiento de Mérida, y que acabó dejando una veintena de vehículos destruidos.