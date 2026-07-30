Los mayores de Nueva Ciudad se dan un homenaje en Mérida con tortilla, gazpacho y una paella de la buena

Las recetas caseras, las conversaciones alrededor de la mesa y, sobre todo, la buena armonía han protagonizado una de las jornadas más esperadas de la Semana Cultural de Nueva Ciudad. Los mayores del barrio emeritense han disfrutado de una mañana en la que la gastronomía ha servido como punto de encuentro para compartir, divertirse y estrechar los vínculos vecinales.

La programación ha comenzado con el tradicional concurso de tortillas y gazpachos, una cita en la que los participantes han presentado sus elaboraciones y han compartido algunos de los sabores más reconocibles de la cocina popular. La variedad de recetas y el ambiente distendido han marcado un certamen en el que el resultado ha sido casi lo de menos.

Los mayores de Nueva Ciudad disfrutan de una jornada gastronómica y de convivencia dentro de su Semana Cultural. / Ayuntamiento de Mérida

Sabor a unión

Las tortillas y los gazpachos han abierto una jornada concebida para celebrar la convivencia y reconocer el papel activo de las personas mayores en la vida cotidiana del barrio. Comidas populares, sabor a unión, en una mañana repleta de conversaciones, complicidad y momentos compartidos entre vecinos.

Los mayores de Nueva Ciudad disfrutan de una jornada gastronómica y de convivencia dentro de su Semana Cultural. / Ayuntamiento de Mérida

Tras el concurso, los asistentes han recibido diversos obsequios antes de participar en la esperada comida de convivencia. Una deliciosa paella de grandes dimensiones ha puesto el broche final a la celebración y ha reunido a los participantes alrededor de la mesa.

La cita ha transcurrido en un ambiente festivo, cercano y participativo, con las bromas y la buena sintonía como ingredientes añadidos. La actividad ha permitido a los vecinos reencontrarse y disfrutar de un espacio compartido dentro de la programación cultural del barrio.

Los mayores de Nueva Ciudad disfrutan de una jornada gastronómica y de convivencia dentro de su Semana Cultural. / Ayuntamiento de Mérida

Caty Alarcón y Susana Fajardo

La delegada de Mayores, Caty Alarcón, y la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, han acompañado a los mayores durante esta jornada de encuentro y celebración vecinal.

La Semana Cultural de Nueva Ciudad ha demostrado una vez más que una tortilla, un gazpacho o una paella pueden convertirse en mucho más que una comida cuando se comparten. En esta ocasión, han sido la mejor receta para saborear la convivencia y reforzar el sentimiento de comunidad en el barrio.