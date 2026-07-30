Así cambiará la Zona Norte de Mérida: 185 viviendas, una gran área comercial y una nueva puerta de entrada a la capital

El pleno de la corporación municipal emeritense ha acordado esta mañana, con los votos favorables del PSOE, el rechazo del PP y Por Mérida y la abstención de Unidas por Mérida, la modificación urbanística que definirá el futuro de uno de los principales espacios de expansión de la Zona Norte. La actuación afecta a los terrenos situados junto a la avenida del Lago y frente al colegio Ciudad de Mérida, donde podrán construirse 185 viviendas, abrir nuevos establecimientos y prolongar la avenida Emérita Augusta, una conexión llamada a transformar esta entrada de la ciudad.

El nuevo planteamiento cambia de manera sustancial el proyecto diseñado en 2006, que quedó paralizado tras el estallido de la crisis inmobiliaria. Aunque se mantienen los 30.972 metros cuadrados de edificabilidad, el número máximo de casas se reduce de 262 a 185, es decir, 77 menos que en la propuesta original. El desarrollo combinará 20 viviendas unifamiliares libres con otros 165 pisos distribuidos en bloques de hasta seis alturas. De estos últimos, 123 serán libres y 42 protegidos, una reserva que permanece intacta pese a la reducción del conjunto residencial.

Supermercados, tiendas y oficinas

La principal novedad será la incorporación de 4.618,80 metros cuadrados de uso terciario, una superficie destinada a supermercados, tiendas, oficinas y otras actividades económicas. La modificación no supone que las obras residenciales comiencen de forma inmediata, pero sí establece las nuevas condiciones para urbanizar y edificar el sector. El ayuntamiento de la capital extremeña defiende que la mezcla de viviendas y negocios permitirá crear una zona con servicios propios y evitar la aparición de nuevos espacios exclusivamente residenciales, donde los vecinos dependan de otros barrios para realizar sus compras o acceder a establecimientos básicos.

El cambio ha provocado diferencias entre los grupos municipales. El PP ha cuestionado la legalidad de la tramitación y la convivencia entre bloques de varias plantas y viviendas unifamiliares, mientras que Por Mérida considera excesiva la superficie reservada a los usos comerciales frente a la reducción del número de casas. La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha asegurado que el expediente cuenta con el respaldo técnico y jurídico municipal y ha defendido una ordenación que combine vivienda, actividad económica y mejores comunicaciones. La prolongación de Emérita Augusta completará esta transformación y permitirá abrir una nueva vía de acceso y salida en una zona que permanecía pendiente de desarrollo desde hace dos décadas.