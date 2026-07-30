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Cuerpos contra el odio

La danza planta cara a la LGTBIfobia en el Museo Romano de Mérida

La pieza ‘Devotion’ explora este jueves la violencia, la exclusión y la resistencia del colectivo a través del cuerpo, la música electrónica y las proyecciones

Héctor Fuertes a través de Instagram.

Héctor Fuertes a través de Instagram. / Instagram

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Laura Morales Montero

Mérida

El movimiento y el cuerpo como formas de expresión de la memoria. El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida acogerá este jueves, 30 de julio, ‘Devotion’, una pieza de danza contemporánea creada por el coreógrafo Héctor Fuertes que propone una reflexión sobre la discriminación que sufren las personas LGTBI.

La actuación forma parte de ‘Cultura Orgullosa 2026’, una iniciativa de los ministerios de Igualdad y Cultura organizada con motivo del Orgullo LGTBI para dar protagonismo a la creación artística vinculada a la diversidad sexual, de género y familiar.

La representación comenzará a las 20.30 horas en la nave principal del museo y tendrá entrada libre hasta completar aforo.

La propuesta aborda mediante el cuerpo, la danza, el sonido y el movimiento la violencia estructural, los mecanismos de exclusión y las formas de resistencia que atraviesan a las personas del colectivo. La LGTBIfobia aparece representada como una huella física y emocional que permanece tanto en el cuerpo como en la memoria de quienes la sufren.

Cartel promocional de Devotion de Héctor Fuertes en Mérida.

Cartel promocional de Devotion de Héctor Fuertes en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

La danza, el sacrificio y la adoración

A través del ‘lip sync’, la música electrónica experimental del productor LVL1 y las proyecciones en tiempo real, ‘Devotion’ explora los límites entre el sacrificio, la adoración y el «cuerpo ofrecido» en el altar del pop, un espacio simbólico en el que el admirador busca y venera a su ídolo.

La representación cuenta con la participación en escena de Ana Novoa, Miguel Arévalo y Velutto, artistas vinculados a las artes escénicas, la música y la danza.

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Con esta propuesta, el Museo Nacional de Arte Romano vuelve a abrir sus espacios a los lenguajes contemporáneos y favorece el diálogo entre el patrimonio histórico de la antigua Augusta Emerita y las nuevas formas de creación artística.

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