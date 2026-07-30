Osuna critica el "odio" de Guardiola a Mérida: "PP y Vox excluyen del presupuesto 11,9 millones en inversiones para la ciudad"

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha cargado con dureza contra la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, después de que PP y Vox rechazaran incorporar al presupuesto autonómico de 2026 los 11,9 millones de euros en inversiones solicitados por el Ayuntamiento para la ciudad.

El regidor ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación tras finalizar el pleno municipal celebrado este jueves, apenas unas horas después de que la Asamblea de Extremadura aprobara definitivamente las cuentas regionales.

"Ayer conocimos la mala noticia para la ciudad de Mérida de la aprobación de los presupuestos regionales del Gobierno de María Guardiola, del Partido Popular y de Vox", ha comenzado Osuna, quien ha lamentado que no se aceptara ninguna de las modificaciones reclamadas desde el Ayuntamiento.

Las propuestas habían sido aprobadas por mayoría en el pleno municipal y trasladadas posteriormente a la Asamblea de Extremadura a través de los grupos parlamentarios de la oposición. Sin embargo, ninguna de ellas fue incorporada al presupuesto.

"No se ha aceptado ni una sola de las modificaciones presupuestarias que este ayuntamiento aprobó en pleno y que se trasladaron a través de los grupos parlamentarios de la oposición", ha criticado.

Osuna considera que el rechazo de las inversiones afecta directamente a los vecinos y, especialmente, a los menores y las personas mayores de la capital autonómica.

"Dejan a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestros mayores fuera de su presupuesto. La prioridad de este ayuntamiento, que son las personas, ha sido rechazada una vez más por el Partido Popular y Vox", ha asegurado.

Cinco millones para climatizar los colegios

Entre las principales inversiones solicitadas figuraban cinco millones de euros para climatizar los colegios públicos de Mérida, una intervención que el Gobierno municipal considera especialmente necesaria ante los episodios de altas temperaturas que se registran durante el curso escolar.

"Han votado en contra de cinco millones de euros para poder climatizar los colegios públicos de la ciudad de Mérida, que son su responsabilidad", ha reprochado el alcalde a PP y Vox.

El listado también incluía la ampliación del Programa Lazo, destinado a atender a las personas mayores que se encuentran en situación de soledad, así como una partida para completar la dotación interior, el mobiliario y el resto de necesidades del nuevo hogar de mayores de la ciudad.

A estas propuestas se sumaban inversiones para la musealización del museo de Mérida y diferentes actuaciones sociales, culturales, deportivas y patrimoniales hasta alcanzar una cuantía global de 11,9 millones de euros.

"Han votado en contra de la ampliación del Programa Lazo, para la atención en soledad de nuestros mayores, y también de la dotación interior, el mobiliario y el conjunto de necesidades que tiene el hogar de mayores", ha enumerado.

El alcalde ha contrapuesto el dinero reclamado por Mérida con el volumen total del presupuesto autonómico, que ronda los 8.800 millones de euros. "En un presupuesto de 8.800 millones de euros, Guardiola no tiene 11,9 millones para la ciudad de Mérida", ha censurado.

A su juicio, se trata de una cantidad mínima dentro del conjunto de las cuentas regionales, pero habría permitido responder a algunas de las principales necesidades pendientes en la capital extremeña.

"Once millones y medio no son absolutamente nada dentro de ese presupuesto y habrían supuesto mucho para atender las necesidades que tiene Mérida", ha señalado.

«Es algo personal»

Rodríguez Osuna ha endurecido su discurso contra la presidenta extremeña al considerar que la falta de inversiones responde a un trato perjudicial y continuado hacia la ciudad.

"Esta ciudad no puede seguir aguantando ese odio, que ya es algo personal, que la presidenta Guardiola y la Junta de Extremadura del PP y Vox tienen hacia Mérida", ha afirmado.

El alcalde ha asegurado que no comprende los motivos de esa actitud hacia una capital que, según ha defendido, ha contribuido al desarrollo y a la proyección de Extremadura.

"No sé qué hemos hecho para merecer esto. No entendemos por qué ese odio a una ciudad que no ha hecho nada más que contribuir y trabajar para ganarse un respeto y un sitio en esta región y en este país", ha manifestado.

Osuna también ha comparado la inversión reservada para Mérida con las grandes actuaciones anunciadas por la Junta en otros municipios extremeños.

"Vemos grandes inversiones en otras ciudades de la región. Hay inversiones en otras ciudades que son superiores a todo el presupuesto que la Junta dedica a Mérida, incluidos los funcionarios", ha lamentado.

El regidor ha pedido a María Guardiola que muestre hacia la capital autonómica el mismo compromiso que expresa cuando reivindica los intereses generales de Extremadura frente a otras administraciones.

"Esa misma inquietud y ese mismo fervor que la presidenta demuestra cuando quiere defender a Extremadura fuera, ojalá los tuviera para defender a la ciudad de Mérida", ha declarado.

Partidas que se repiten

El alcalde también ha cuestionado la inclusión en el presupuesto de partidas que, según ha indicado, ya aparecieron en ejercicios anteriores sin que hayan llegado a ejecutarse.

Como ejemplo, ha citado el proyecto para la futura sede de Canal Extremadura en Mérida, una actuación que, de acuerdo con sus palabras, fue presupuestada en 2024 y 2025 y vuelve a figurar en las cuentas de 2026.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, atiende a los medios de comunicación tras finalizar el pleno municipal de este jueves. / Javier Cintas

"Hay partidas que ya no se han ejecutado ni se van a ejecutar. La sede de la televisión extremeña la presupuestaron en 2024, en 2025 y en 2026", ha indicado.

Para Osuna, la reiteración de este proyecto en varios ejercicios presupuestarios demuestra que parte de las inversiones anunciadas no se han materializado. "No solamente no invierten, sino que nos mienten a la cara", ha sentenciado.

Un rechazo «sin precedentes»

Preguntado por el debate presupuestario celebrado en la Asamblea, Osuna ha reconocido que no pudo seguir la sesión, aunque ha destacado el rechazo a las modificaciones formuladas durante la tramitación.

"No he podido ver el debate, pero es la primera vez en la historia de la Junta de Extremadura y de la Asamblea que no se aprueba una sola enmienda", ha afirmado.

El alcalde ha señalado que, en ejercicios anteriores, incluso los grupos que sostenían al Gobierno autonómico incorporaban modificaciones a su propio proyecto de cuentas.

"El Gobierno siempre enmendaba su presupuesto. Es la primera vez que Mérida no consigue la aprobación de una sola enmienda, ni por parte de la oposición ni por parte del Gobierno", ha añadido.

Rodríguez Osuna ha recordado que las inversiones reclamadas no eran únicamente una iniciativa del ejecutivo municipal, sino que habían recibido el respaldo mayoritario de la corporación.

Por este motivo, ha trasladado el "firme rechazo" del Gobierno local y del pleno del Ayuntamiento a unas cuentas que, en su opinión, vuelven a relegar las necesidades de Mérida.

"Estamos muy desencantados porque, después de todo este proceso, en un presupuesto de 8.800 millones de euros ni siquiera haya 11,9 millones para las necesidades de la ciudad", ha concluido.