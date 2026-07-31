Treinta contratos remunerados para formarse y trabajar en Mérida: estos son los perfiles que se buscan

El programa CRISOL Mérida ha iniciado las pruebas de preselección entre las personas inscritas para ocupar las 30 plazas disponibles en los dos proyectos de CRISOL-FOR+ que se desarrollarán durante el curso 2026/2027.

La iniciativa está dirigida a personas desempleadas de entre 16 y 65 años que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social. Su ámbito de actuación se concentra principalmente en Juan Canet y la Margen Izquierda del río Guadiana, dos de las zonas de la ciudad con mayores índices de vulnerabilidad social.

El programa busca favorecer la inserción sociolaboral de sus participantes, contribuir a la inclusión social, combatir la pobreza y luchar contra cualquier forma de discriminación.

Los responsables de CRISOL están realizando las pruebas entre los candidatos con el objetivo de seleccionar a 30 alumnos trabajadores, 15 para cada proyecto. Las personas elegidas accederán a un contrato de formación en alternancia, una modalidad que les permitirá compaginar el aprendizaje con un trabajo remunerado.

Cartel del programa 'CRISOL de Mérida'. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Formación y empleo

La nueva convocatoria contará con dos especialidades formativas. La primera será desarrollada por la Fundación Don Bosco Salesianos Social y estará orientada a la limpieza, acondicionamiento y mantenimiento de habitaciones en establecimientos hoteleros.

Esta formación se impartirá bajo la especialidad de Operaciones básicas de pisos en alojamientos, que prepara a los participantes para realizar tareas relacionadas con la limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes.

El segundo proyecto, concedido a la Sociedad de San Vicente de Paúl, corresponde a la especialidad de Actividades auxiliares de comercio. La formación abordará tareas de apoyo en tiendas y almacenes, como la reposición de productos, la preparación de pedidos y la colaboración en los procesos de venta y distribución.

Ambas especialidades responden a perfiles profesionales con demanda en el mercado laboral y pretenden mejorar las posibilidades de acceso al empleo de personas que encuentran mayores dificultades para incorporarse al mundo laboral.

Los candidatos han desarrollado previamente un itinerario personalizado dentro del programa, que incluye acciones de orientación, derivación, seguimiento y evaluación. Este proceso permite conocer sus necesidades y prepararlos para participar en los proyectos formativos.

Con la puesta en marcha de esta nueva edición, CRISOL Mérida refuerza su compromiso con la mejora de la empleabilidad y la inserción sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social.