PSOE y PP se echan en cara el incendio de El Prado en Mérida con dos versiones enfrentadas sobre las parcelas

Los dos grupos mayoritarios de la corporación emeritense, PSOE y PP, continúan instalados en un clima de máxima confrontación política. Las comparecencias ofrecidas este viernes a las puertas del Ayuntamiento por el portavoz municipal socialista, Julio César Fuster, y el portavoz del Grupo Municipal Popular, Santiago Amaro, han vuelto a evidenciar el enfrentamiento que mantienen ambas formaciones.

La disputa por la titularidad y el mantenimiento de las parcelas afectadas por el incendio registrado el pasado 24 de julio en el polígono El Prado, donde quedaron calcinados 21 vehículos, se ha mezclado además con las acusaciones de los socialistas contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, a quien atribuyen un supuesto "odio" hacia la ciudadanía emeritense. Una afirmación que el dirigente popular ha rechazado tajantemente.

Un incendio, dos versiones

Fuster aseguró que los terrenos afectados por las llamas pertenecen a la Junta de Extremadura y sostuvo que deberían haber sido desbrozados previamente para evitar que el fuego se propagara. A su juicio, si las parcelas hubieran estado en "buen estado de mantenimiento", las consecuencias del incendio habrían sido menores.

El portavoz socialista reconoció, no obstante, desconocer por qué el Plan Infoex sitúa el origen del fuego en una parcela municipal. Según explicó, su grupo permanece a la espera de recibir la documentación correspondiente para conocer los argumentos técnicos que llevan a señalar ese punto como el lugar donde comenzaron las llamas.

Por su parte, Santiago Amaro cuestionó la versión ofrecida por el PSOE y defendió que la parcela en la que se originó el incendio es de propiedad municipal. También recordó que el propio Ayuntamiento difundió el día del suceso una publicación en sus redes sociales cuyos comentarios, según denunció, fueron "capados" para impedir las respuestas de la oposición y de los ciudadanos.

Cruce de acusaciones por el mantenimiento

Amaro afirmó que el informe conocido sobre el incendio deja en evidencia "la falta de trabajo y de gestión" del Gobierno municipal. En su opinión, lo ocurrido demuestra que existe un problema de mantenimiento, desbroce y limpieza de las parcelas de la ciudad cuyas consecuencias terminará pagando la ciudadanía.

CEPEI Badajoz

El portavoz popular reclamó al Ejecutivo local una actuación preventiva para evitar que solo se intervenga una vez que se producen los problemas. Asimismo, exigió al Gobierno socialista que "deje de manipular", asuma sus responsabilidades y afronte las consecuencias de lo sucedido.

Fuster insistió, por el contrario, en que los terrenos afectados pertenecen a la Administración autonómica y anunció que el Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento sancionador contra la Junta de Extremadura por el estado en el que se encontraba la parcela.

El dirigente socialista lamentó que este asunto haya derivado en un nuevo enfrentamiento político, aunque responsabilizó a Amaro de haber iniciado lo que calificó como un "fuego institucional" con sus declaraciones del pasado 27 de julio.

El supuesto "odio" de Guardiola a Mérida

El enfrentamiento se trasladó también a los presupuestos de la Junta de Extremadura. Fuster denunció que, a su juicio, Mérida no ha recibido las inversiones que necesita, frente a otras localidades extremeñas a las que sí se habrían destinado mayores recursos.

El portavoz socialista puso como ejemplos la falta de apoyo para la climatización de los colegios y la ausencia del anunciado nuevo centro de mayores en la barriada del Polígono. Lo que anteriormente consideraba una decisión política constituye ahora, según afirmó, una muestra del "odio" de María Guardiola hacia los vecinos y vecinas de Mérida.

Frente a estas acusaciones, Amaro negó rotundamente que la presidenta extremeña mantenga ningún rechazo hacia la capital autonómica y defendió que los presupuestos de la Junta también incluyen actuaciones beneficiosas para Mérida.

El portavoz popular acusó finalmente al Grupo Municipal Socialista de buscar un enfrentamiento entre el PSOE de Mérida y el Gobierno autonómico y de utilizar tanto el incendio como las cuentas regionales para alimentar la confrontación política.