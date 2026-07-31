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Obras eléctricas

El tráfico cambia de rumbo este domingo en el centro de Mérida: estas son las calles afectadas

John Lennon permanecerá cerrada durante doce horas y permitirá circular excepcionalmente en sentido contrario, mientras que Romero Leal sufrirá restricciones durante la mañana

Vista de la calle John Lennon en Mérida.

Vista de la calle John Lennon en Mérida. / El Periódico Extremadura

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El tráfico experimentará este domingo, 2 de agosto, varios cambios en el centro de Mérida debido a los trabajos previstos para la sustitución de un cuadro eléctrico. Las actuaciones provocarán cortes temporales en las calles John Lennon y Romero Leal, además de modificaciones puntuales en el sentido de la circulación.

La restricción más prolongada afectará a la calle John Lennon, que permanecerá cerrada al tráfico desde las 4.00 hasta las 16.00 horas, aproximadamente. Durante ese periodo, los vehículos que accedan a esta vía podrán circular de manera excepcional en sentido contrario al habitual hasta alcanzar la plaza de Santo Domingo.

Calle Romero Leal

Por su parte, la calle Romero Leal quedará cortada a la circulación entre las 8.00 y las 13.00 horas, aunque los horarios podrían variar ligeramente en función del desarrollo y la duración de los trabajos.

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Las zonas afectadas contarán con señalización específica y elementos de balizamiento para advertir a los conductores de las restricciones y facilitar la circulación por los itinerarios alternativos mientras permanezcan activos los cortes.

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