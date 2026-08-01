Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Política municipal

Por Mérida reclama 11,9 millones a la Junta y exige que su enfrentamiento con el ayuntamiento no castigue a la capital

La formación reclama inversiones para climatizar colegios, reforzar la atención a los mayores y completar equipamientos, además de actualizar la financiación ligada a la capitalidad

El portavoz de Por Mérida, Miguel Valdés.

El portavoz de Por Mérida, Miguel Valdés. / El Periódico Extremadura

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Por Mérida ha reclamado lealtad institucional y diálogo entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento después de que el Gobierno autonómico rechazara las enmiendas aprobadas por el Pleno municipal para incorporar 11,9 millones de euros en inversiones destinadas a la capital extremeña.

La formación municipalista lamenta que el Ejecutivo regional haya descartado unas propuestas que, según sostiene, responden a necesidades prioritarias de la ciudad. Entre ellas figuran la climatización de los colegios públicos, el refuerzo de la atención a las personas mayores que viven solas y la finalización de diferentes equipamientos sociales, culturales y deportivos.

"No se trata de una cuestión de partidos", defiende Por Mérida, que considera asumible la cantidad solicitada dentro de unas cuentas autonómicas que se aproximan a los 9.000 millones de euros. "Los 11,9 millones no son una cifra desorbitada. Son una cuestión de prioridades y de respeto a la capitalidad", añade.

La agrupación rechaza tanto la negativa de la Junta a incorporar las iniciativas respaldadas por la corporación municipal como el cruce de acusaciones y reproches entre las dos administraciones. A su juicio, la escalada de descalificaciones personales no contribuye a resolver los problemas de los emeritenses.

Por Mérida sostiene que la capital autonómica merece un trato "leal, serio y no subordinado a cálculos políticos". Por este motivo, exige al Gobierno regional que rectifique y abra un canal de diálogo real con el Ayuntamiento, más allá de las reuniones formales celebradas en el Consejo de Capitalidad.

La petición se dirige también al Gobierno local. La formación le insta a mantener una defensa firme de los intereses de Mérida, pero le reclama que abandone la confrontación como principal estrategia en sus relaciones con la Junta.

"Los emeritenses no necesitamos más trincheras. Necesitamos inversiones, ejecución y sentido de ciudad", señala Por Mérida, que pide a ambas administraciones que recuperen la cooperación institucional y concreten compromisos acompañados de plazos y financiación.

Una financiación sin actualizar

La formación municipalista exige también una revisión de la financiación recogida en el Estatuto de Capitalidad, que continúa limitada a los dos millones de euros establecidos hace más de una década. Considera que esa cantidad ya no refleja el coste real de los servicios que Mérida presta por su condición de capital de Extremadura.

Por este motivo, solicita la constitución de la Comisión Ejecutiva prevista en la ley, que debería encargarse de actualizar esos costes y negociar una financiación acorde con las obligaciones asumidas por el municipio.

Por Mérida plantea asimismo que la Junta y el Ayuntamiento acuerden un calendario de inversiones concretas, cuantificadas y diferenciadas de las actuaciones ordinarias que el Ejecutivo autonómico desarrolla en la ciudad.

La formación defiende que las inversiones derivadas de la capitalidad deben estar claramente identificadas y no confundirse con las que corresponden a Mérida como a cualquier otro municipio de la región.

Noticias relacionadas y más

La agrupación asegura que seguirá trabajando desde una posición basada en el diálogo, la exigencia institucional y la defensa de los intereses de la ciudad. Su objetivo, concluye, es que la relación entre las dos administraciones deje atrás el enfrentamiento político y se traduzca en proyectos, financiación y mejoras efectivas para Mérida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio en el polígono El Prado de Mérida calcina al menos 20 vehículos y obliga a desalojar la Ciudad Deportiva
  2. La multinacional sueca que desembarca en Mérida tras comprar una empresa extremeña
  3. Una mujer empotra su coche contra el muro del residencial Guadiana de Mérida al sufrir un bajón de azúcar
  4. Así cambiará la Zona Norte de Mérida: 185 viviendas, una gran área comercial y una nueva puerta de entrada a la capital
  5. Artesanía, comercio local y productos naturales: mercado de verano en la Alcazaba de Mérida
  6. El autobús que recorrerá 120.000 kilómetros al año promocionando Mérida por España
  7. Toboganes de agua, música y comida para los mayores en Mérida: Nueva Ciudad celebra siete días de fiesta
  8. Susto en la piscina del polideportivo Guadiana de Mérida: el incendio de un contenedor obliga a desalojarla

Por Mérida reclama 11,9 millones a la Junta y exige que su enfrentamiento con el ayuntamiento no castigue a la capital

Por Mérida reclama 11,9 millones a la Junta y exige que su enfrentamiento con el ayuntamiento no castigue a la capital

El piloto de drones de Calamonte al que pidieron rescatar una oveja y que hizo llegar medicinas a una familia aislada en Montijo

El piloto de drones de Calamonte al que pidieron rescatar una oveja y que hizo llegar medicinas a una familia aislada en Montijo

PSOE y PP se echan en cara el incendio de El Prado en Mérida con dos versiones enfrentadas sobre las parcelas

PSOE y PP se echan en cara el incendio de El Prado en Mérida con dos versiones enfrentadas sobre las parcelas

El tráfico cambia de rumbo este domingo en el centro de Mérida: estas son las calles afectadas

El tráfico cambia de rumbo este domingo en el centro de Mérida: estas son las calles afectadas

Treinta contratos remunerados para formarse y trabajar en Mérida: estos son los perfiles que se buscan

Los mayores de Nueva Ciudad se dan un homenaje en Mérida con tortilla, gazpacho y una paella de la buena

Los mayores de Nueva Ciudad se dan un homenaje en Mérida con tortilla, gazpacho y una paella de la buena

La Junta concluye que el incendio que calcinó 20 vehículos fue provocado en una parcela del Ayuntamiento de Mérida

La Junta concluye que el incendio que calcinó 20 vehículos fue provocado en una parcela del Ayuntamiento de Mérida

Así cambiará la Zona Norte de Mérida: 185 viviendas, una gran área comercial y una nueva puerta de entrada a la capital

Así cambiará la Zona Norte de Mérida: 185 viviendas, una gran área comercial y una nueva puerta de entrada a la capital
Tracking Pixel Contents