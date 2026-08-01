Por Mérida reclama 11,9 millones a la Junta y exige que su enfrentamiento con el ayuntamiento no castigue a la capital

Por Mérida ha reclamado lealtad institucional y diálogo entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento después de que el Gobierno autonómico rechazara las enmiendas aprobadas por el Pleno municipal para incorporar 11,9 millones de euros en inversiones destinadas a la capital extremeña.

La formación municipalista lamenta que el Ejecutivo regional haya descartado unas propuestas que, según sostiene, responden a necesidades prioritarias de la ciudad. Entre ellas figuran la climatización de los colegios públicos, el refuerzo de la atención a las personas mayores que viven solas y la finalización de diferentes equipamientos sociales, culturales y deportivos.

"No se trata de una cuestión de partidos", defiende Por Mérida, que considera asumible la cantidad solicitada dentro de unas cuentas autonómicas que se aproximan a los 9.000 millones de euros. "Los 11,9 millones no son una cifra desorbitada. Son una cuestión de prioridades y de respeto a la capitalidad", añade.

La agrupación rechaza tanto la negativa de la Junta a incorporar las iniciativas respaldadas por la corporación municipal como el cruce de acusaciones y reproches entre las dos administraciones. A su juicio, la escalada de descalificaciones personales no contribuye a resolver los problemas de los emeritenses.

Por Mérida sostiene que la capital autonómica merece un trato "leal, serio y no subordinado a cálculos políticos". Por este motivo, exige al Gobierno regional que rectifique y abra un canal de diálogo real con el Ayuntamiento, más allá de las reuniones formales celebradas en el Consejo de Capitalidad.

La petición se dirige también al Gobierno local. La formación le insta a mantener una defensa firme de los intereses de Mérida, pero le reclama que abandone la confrontación como principal estrategia en sus relaciones con la Junta.

"Los emeritenses no necesitamos más trincheras. Necesitamos inversiones, ejecución y sentido de ciudad", señala Por Mérida, que pide a ambas administraciones que recuperen la cooperación institucional y concreten compromisos acompañados de plazos y financiación.

Una financiación sin actualizar

La formación municipalista exige también una revisión de la financiación recogida en el Estatuto de Capitalidad, que continúa limitada a los dos millones de euros establecidos hace más de una década. Considera que esa cantidad ya no refleja el coste real de los servicios que Mérida presta por su condición de capital de Extremadura.

Por este motivo, solicita la constitución de la Comisión Ejecutiva prevista en la ley, que debería encargarse de actualizar esos costes y negociar una financiación acorde con las obligaciones asumidas por el municipio.

Por Mérida plantea asimismo que la Junta y el Ayuntamiento acuerden un calendario de inversiones concretas, cuantificadas y diferenciadas de las actuaciones ordinarias que el Ejecutivo autonómico desarrolla en la ciudad.

La formación defiende que las inversiones derivadas de la capitalidad deben estar claramente identificadas y no confundirse con las que corresponden a Mérida como a cualquier otro municipio de la región.

La agrupación asegura que seguirá trabajando desde una posición basada en el diálogo, la exigencia institucional y la defensa de los intereses de la ciudad. Su objetivo, concluye, es que la relación entre las dos administraciones deje atrás el enfrentamiento político y se traduzca en proyectos, financiación y mejoras efectivas para Mérida.