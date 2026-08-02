Antígona pone el broche final al Festival de Mérida en el Teatro María Luisa

El Teatro María Luisa despide este domingo, 2 de agosto, la programación de la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con ‘Antígona, la estirpe maldita’, una producción de Atalaya-TNT dirigida por Ricardo Iniesta. La obra completa la trilogía dedicada por la compañía a las grandes heroínas griegas, después de sus montajes de ‘Elektra’ y ‘Medea’, y propone una revisión del mito de Antígona construida a partir de diferentes textos clásicos.

El espectáculo recupera el conflicto de la joven que se enfrenta al poder para defender sus convicciones y plantea una reflexión sobre el choque entre la conciencia individual y las normas impuestas. La justicia, la libertad, la vida y la muerte son algunos de los grandes temas que atraviesan el montaje.

Según ha destacado el Festival de Mérida en nota de prensa, la propuesta aborda cuestiones universales que mantienen toda su vigencia y vuelve a situar a Antígona como símbolo de resistencia frente a la autoridad. Con esta función concluye la programación del certamen en el María Luisa, que durante el mes de julio ha ofrecido una propuesta complementaria a la del reatro romano.

Una sede consolidada

Por sus tablas han pasado espectáculos como ‘Penélope. La odisea de mujeres, diosas y monstruos’, ‘Prometeo’, la producción portuguesa ‘A Paz (La Paz)’ y ‘Un tal César’, dentro de una programación caracterizada por la diversidad de lenguajes escénicos y la presencia de compañías nacionales e internacionales.

Desde su incorporación al Festival en 2022, el Teatro María Luisa se ha consolidado como una sede estable del certamen, ampliando la oferta cultural de Mérida y acogiendo propuestas que dialogan con la programación principal del Teatro Romano desde diferentes perspectivas artísticas.