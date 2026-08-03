Mérida lidera la subida del alquiler entre las principales ciudades extremeñas

Mérida registra el mayor encarecimiento del alquiler entre las principales ciudades de Extremadura. El precio solicitado por los propietarios ha aumentado un 7,9% durante el último año y se ha situado en junio en 7,4 euros por metro cuadrado, según los datos publicados por Idealista.

La subida supera la contabilizada en Cáceres, donde los alquileres se han encarecido un 6,1% respecto a junio de 2025; y se encuentra a más de cinco puntos de las registradas tanto en Badajoz como en Plasencia, ambas del 2,5%.

Mérida continúa sin ser la ciudad más cara de la comunidad, pero reduce distancias mientras sus precios se mantienen prácticamente en máximos históricos. Alquilar una vivienda en la capital autonómica cuesta ahora una media de 7,4 euros por metro cuadrado, frente a los 8,5 euros de Badajoz y los 8,3 de Cáceres. Plasencia permanece como la más económica de las cuatro, con 6,9 euros.

Traducidos a una vivienda concreta, los datos muestran que el precio anunciado de un piso de 80 metros cuadrados en Mérida ronda ya los 592 euros mensuales. Son aproximadamente 44 euros más al mes que hace un año, lo que eleva el sobrecoste anual por encima de los 500 euros. Si el inmueble alcanza los 100 metros cuadrados, el desembolso se aproxima a los 740 euros mensuales.

Cerca de su récord

El encarecimiento no se limita a la comparación anual. Los precios han aumentado un 2,3% solo durante junio, después de haber retrocedido en mayo, y acumulan un incremento del 2,4% durante el último trimestre.

La renta media por metro cuadrado se encuentra prácticamente al mismo nivel que el máximo histórico alcanzado en abril. Idealista cifra también aquel registro en 7,4 euros, aunque sitúa el dato de junio una décima porcentual por debajo debido a los decimales que no aparecen reflejados en la cifra redondeada.

Fotogalería | El peso de la vivienda en Mérida / Javier Cintas

La evolución de los últimos meses muestra que el alquiler se ha instalado por encima de los siete euros por metro cuadrado en la capital autonómica. En junio de 2025 se encontraba alrededor de los 6,9 euros y en septiembre bajó hasta los 6,8. A partir de octubre retomó la senda ascendente y cerró el pasado ejercicio en 7,1 euros. Desde enero de 2026 no ha vuelto a descender de los 7,2 euros.

Por encima de la media regional

Mérida también encarece sus alquileres a mayor velocidad que el conjunto de Extremadura. En la comunidad, el precio anunciado ha aumentado un 5,8% durante el último año y se sitúa en 7,7 euros por metro cuadrado, máximo de la serie histórica.

La capital autonómica queda así tres décimas por debajo del promedio regional, pero lo hace después de experimentar una subida anual 2,1 puntos superior. En términos mensuales también avanza más: un 2,3%, frente al 1,4% del conjunto extremeño.

Los datos proceden de los anuncios publicados en Idealista y reflejan el importe solicitado por los propietarios, por lo que no equivalen necesariamente al precio final recogido en los contratos de arrendamiento. Pese a ello, permiten seguir con periodicidad mensual la evolución de la oferta y constatan que Mérida es actualmente la principal ciudad extremeña donde más crece el coste de buscar una vivienda en alquiler.