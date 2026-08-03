Mérida reabre la cripta de Santa Eulalia con un nuevo recorrido por sus 20 siglos de historia

Bajo la Basílica de Santa Eulalia se esconden casi 20 siglos de historia de Mérida. La cripta que los conserva ha reabierto este lunes sus puertas tras una renovación integral que mejora la visita y permite comprender con mayor claridad la evolución de este enclave, desde la época romana hasta la actualidad.

El espacio permanecía cerrado al público desde octubre de 2025. La intervención, financiada por la Junta de Extremadura y desarrollada por el Consorcio de la Ciudad Monumental, ha supuesto una inversión de 78.756 euros y ha actualizado tanto la musealización como la iluminación, las instalaciones eléctricas y las condiciones de seguridad y conservación.

Visita institucional, este lunes, tras la mejora de la cripta. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

"Estamos ante un espacio absolutamente único, uno de esos lugares que hacen que Mérida sea una ciudad diferente, porque aquí podemos contemplar y comprender nuestra historia a través de los restos que se han conservado bajo la actual Basílica de Santa Eulalia", ha destacado el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna.

El recorrido

La cripta reúne en un espacio reducido restos que permiten recorrer la historia de Mérida desde las primeras viviendas romanas hasta la Edad Contemporánea. Bajo el templo se conservan vestigios de casas de los primeros siglos de la ciudad, áreas funerarias cristianas y estructuras vinculadas a la gran basílica levantada en el siglo V.

Ilustración en el interior de la cripta de Santa Eulalia. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El itinerario explica también a los visitantes el martyrium de Santa Eulalia, la cripta de los Arcos o mausoleo de los Obispos y las transformaciones que experimentó el conjunto durante las épocas sueva, visigoda, medieval y moderna.

El director del Consorcio, Félix Palma, ha explicado que el anterior Centro de Interpretación, construido en 1993 y considerado innovador en su momento, había quedado desfasado. Su demolición ha permitido ampliar la superficie visitable y trasladar sus contenidos «conceptual y físicamente» al interior de la cripta.

La nueva musealización de este recinto arqueológico incorpora a su vez textos más sencillos, paneles interpretativos, ilustraciones, una línea del tiempo y una maqueta interactiva que muestra la evolución del enclave a lo largo de los siglos.

Nuevas piezas

El recorrido suma nuevas piezas procedentes de las excavaciones realizadas en el interior de la basílica a comienzos de la década de 1990. Entre ellas figuran una inscripción funeraria de los siglos IV y V, una barrotera de cancel del siglo V y un cimacio del siglo VI. También se ha instalado una réplica de la inscripción de Eleuterio y se han reubicado diferentes restos arqueológicos para contextualizar la arquitectura litúrgica, la ornamentación y la memoria funeraria del conjunto.

La actuación ha incluido la renovación integral de la iluminación museográfica mediante tecnología LED, la adecuación de elementos metálicos y la actualización de las medidas de seguridad. El consejero de Cultura, Laureano León, ha destacado que el objetivo es conseguir un patrimonio «más accesible, más comprensible y, sobre todo, más visitable».

Por su parte, el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha subrayado que la nueva propuesta permite hacer una «lectura nueva» de un espacio considerado cuna del cristianismo hispano. El culto a Santa Eulalia convirtió este enclave en un importante foco de peregrinación durante la época visigoda, al que acudían reyes, nobles, obispos, monjes y fieles.