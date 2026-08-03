Mérida ofrece cinco noches de teatro en el Templo de Diana y cine al aire libre

La ciudad de Mérida se llena una semana más de cultura y ocio. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida sigue con su programación habitual en el Teatro Romano, pero paralelamente contará con distintas actividades durante estos días, como el 'Cinema Aestas' o las representaciones de 'Agusto en Mérida'.

Hoy, lunes 3 de agosto de 2026, el director libanés Cyril Aris presenta en el 'Cinema Aestas', en el Pórtico del Foro, la película 'Un mundo frágil y maravilloso'. La película que ha contado con distintos premios en el Festival de Venecia 2025, el Festival de Barcelona 2026 y el Festival de Valladolid, se proyecta en Mérida en versión original en árabe. La trama de Nino y Yasmina, que tras décadas marcadas por la pasión y el desamor, él sueña con quedarse en Beirut y ella solo piensa en huir, debiendo enfrentarse así a una elección imposible que marcará sus vidas y futuro. La proyección comenzará a las 22.30 horas y la entrada tendrá un valor de 3 euros.

Cinema Aestas en Mérida. / FESTIVAL DE TEATRO DE MÉRIDA

Teatro por y para Mérida

También darán comienzo las representaciones de 'Caronte. La Rebelión de las Almas' en el Templo Diana de la ciudad. Desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de agosto, el festival de artes escénicas emeritense de temática grecolatina incluido dentro del certamen, 'Agusto en Mérida', presenta una obra ambientada en el inframundo. Una historia sobre el poder, la corrupción, la lucha por la libertad después de la muerte, el que pasará cuando el poder económico cruce las puertas del Hades y se establezca como norma de la escuela TPTC Teatro, dirigida por Juan Carlos Tirado Carroza y Alba Gog, con un texto de José Carlos Toledano, estará disponible a las 21.30 horas con una entrada de 6 euros que puede adquirirse en la web o en las taquillas el día de la función.

Por otra parte, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida sigue con su programación habitual en el Teatro Romano, esta semana, desde el miércoles día 5 hasta el domingo 9 de agosto, el público podrá desternillarse de risa con Fernando Tejero y el elenco de la obra de Mamet, 'Cómicos de Roma', inspirada en la Roma Imperial, en los problemas del mundo actoral y los enredos cómicos.