Arianna Aragón, hija de Rody Aragón: "Qué difícil despedirse de Mérida"

Arianna Aragón se ha marchado de Mérida con la emoción todavía a flor de piel. La hija del conocido artista Rody Aragón ha compartido en sus redes sociales el "corazón llenito" que le ha dejado su participación en 'La comedia de la olla', uno de los montajes de la 72.ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico.

"Qué difícil explicar con palabras lo que significa despedirse de Mérida", ha comenzado la actriz, que ha vuelto a pisar por segunda vez el escenario del Teatro Romano. Una experiencia que todavía le "cuesta creer" y que le ha permitido actuar sobre unas piedras cargadas de siglos de historia.

La hija de Rody Aragón en el escenario. / RRSS

"Es una suerte inmensa poder trabajar sobre estas piedras, con toda la historia que guardan, y de alguna manera formar parte de ella, aunque sea durante unos días", ha expresado junto a varias fotografías de su paso por el monumento emeritense.

16.000 espectadores

Aragón también ha celebrado el respaldo recibido por el espectáculo durante sus cinco noches en cartel. Según ha destacado, más de 16.000 personas han pasado por el Teatro Romano, completando un "pleno de cinco de cinco" en sus representaciones.

FOTOGALERÍA | 'La comedia de la olla' en el Teatro Romano de Mérida /

"No hay nada más bonito que sentir un teatro lleno de vida", ha afirmado antes de agradecer al público que compartiera estas noches con toda la compañía.

En la adaptación de la obra de Plauto, protagonizada por Carlos Sobera y dirigida por Juan Luis Iborra, Arianna Aragón ha interpretado a Pompina, la joven enamorada de Liviano, personaje encarnado por David Tortosa. Su historia de amor forma parte de una trama repleta de equívocos, avaricia, números musicales y situaciones disparatadas.

La intérprete también ha tenido palabras para sus compañeros, con los que trabaja desde hace cuatro años y a los que considera ya su familia. "No me quiero separar nunca", ha confesado antes de extender su agradecimiento a todas las personas del equipo que han hecho posible el montaje.

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'La comedia de la olla' ha devuelto a Arequipa Producciones al Festival de Mérida cuatro años después de 'Miles Gloriosus'. Durante cinco funciones, el montaje ha convertido el Teatro Romano en un espacio de carcajadas, canciones, persecuciones y participación del público, dejando también en Arianna Aragón un recuerdo difícil de olvidar.