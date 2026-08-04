Un conductor ebrio colisiona contra varios coches estacionados en Mérida

Colisiones, pruebas de alcoholemia y heridos leves. Las calles de Mérida registraron un total de 16 incidentes relacionados con la siniestralidad vial en la ciudad, en la pasada semana del 27 de julio al 2 de agosto. Un motorista, una señora y dos conductores resultaron levemente heridos en distintas colisiones. Aparte, se notificaron dos delitos por circular sin licencia.

Los sucesos más destacados ocurrieron a causa de colisiones fronto-laterales por no respetar las señales de Ceda el Paso. En la Avenida Luis Jacinto Ramallo una conductora resultó levemente herida, mientras en la Calle Santo Tomás, ambos conductores sufrieron lesiones. Por otro lado, a causa de presencia de gasoil derramado en la vía en la Glorieta de Agricultura, un motorista resultó levemente herido.

Asimismo, se registraron dos delitos por circular sin licencia de conducir en la Avenida de los Estudiantes y en la Calle Retamalón. Además, se instruyó un atestado por alcoholemia a un conductor de motocicleta en la Avenida Reina Sofía.

Más intervenciones

En la Ronda de los Eméritos se produjeron colisiones por alcance y laterales, así como un choque entre un vehículo en circulación y otro que maniobraba para entrar en una cochera en el Paseo de los Rosales.

En paralelo a estas intervenciones, los agentes realizaron preventivamente 49 pruebas de alcoholemia para controlar el consumo de alcohol al volante. De estas, dos conductores superaron el límite permitido, con tasas superiores a 0,3 mg/l. Asimismo, en la Avenida de Portugal un conductor bajo los efectos del alcohol colisionó contra varios vehículos debidamente estacionados.

La importancia de la prudencia en las maniobras urbanas para evitar incidentes, y la necesidad de extremar la atención en la circulación urbana, respetando las distancias de seguridad y siendo responsables con el alcohol, contribuyen a reducir la siniestralidad en nuestras calles y a una movilidad más segura para la ciudadanía.