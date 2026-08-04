De turistas a arqueólogos: 14 jóvenes excavan en el Teatro Romano de Mérida

Arqueología, patrimonio y cultura. Ha dado comienzo el la 6ª edición del 'campo de voluntariado de yacimiento arqueológico' del Instituto de la Juventud de Extremadura, donde los jóvenes de 18 a 30 años realizarán distintas actividades formativas relacionadas con la arqueología y monumentos. Además, de las excavaciones en el Teatro Romano, asistirán a conferencias, visitas guiadas a distintos monumentos, al Museo Nacional de Arte Romano y a una representación del Festival de Teatro Clásico de Mérida.

La sala 'Decumanus' ha dado hoy, 4 de agosto, la bienvenida a 14 jóvenes de entre 18 a 30 años que participan en la localidad de Mérida en la actividad de yacimiento arqueológico. 6 de los participantes son extremeños y los 8 restantes provienen de Madrid, Cantabria, Valencia, Euskadi, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón.

Patrimonio arqueológico, cultura y convivencia

La convivencia comenzó el 3 de agosto por la noche y los jóvenes podrán disfrutar de la ciudad, de los monumentos y de las distintas actividades hasta la mañana del 14 de agosto. La mañana del día 4, comenzarán las actividades de excavación en el Teatro Romano. Los voluntarios podrán conocer a fondo el patrimonio arqueológico emeritense de manera práctica y teórica, además de aprender las técnicas auxiliares a la excavación, tratamientos de materiales arqueológicos y seguimiento de la obra entre otros, actividades que no se consiguen conociendo la ciudad a través de visitas turísticas.

María José Tovar, la directora General del Instituto de la Juventud de Extremadura, ha dado la bienvenida a los jóvenes a una ciudad con más de 21 siglos de historia y con un conjunto monumental Patrimonio de la Humanidad muy amplio. De la misma manera, ha destacado que participar en un campo así es un privilegio, ya que conocerán la ciudad desde una perspectiva más interesante e interactiva.

Por su parte, Laura Iglesias, concejala delegada de juventud, ha destacado lo especial que va a resultar esta experiencia tanto para la ciudad como para los voluntarios de conocer los yacimientos arqueológicos y acercarse a la historia de Mérida, además de aprender como se descubre y preserva el patrimonio emeritense.

Campos de voluntariado en el país

Los campos de voluntariado juvenil son programas en el que grupos de jóvenes participan de manera voluntaria durante un periodo de tiempo colaborando con un proyecto de interés social, cultura o medioambiental. Estos campos existen en todo el país y lo organiza cada Comunidad Autónoma a través de su Instituto de Juventud, aunque estas suelen colaborar entre sí para que los participantes puedan moverse por toda España. Algunos de los proyectos que se levan a cabo son restauración del patrimonio histórico, conservación del medio ambiente, actividades con niños o personas mayores, organización de eventos culturales y mejoras de espacios públicos.