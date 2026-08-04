Mérida renueva El Parque de La Argentina tras los daños causado por las borrascas

El Ayuntamiento de Mérida ha comenzado a realizar labores de reacondicionamiento y mejora del Parque de La Argentina, situado en una zona céntrica de la ciudad, tras las borrascas y temporales de principio de año. Este parque fue uno de los más afectados en las lluvias de enero y febrero por las borrascas que golpearon el país, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo y Marta, en la ciudad emeritense. Con estos trabajos, el consistorio de la ciudad pretende devolver al parque su estado, mejorar la seguridad y ofrecer un entorno más agradable para vecinos, niños y visitantes.

Desde el 22 de enero al 14 de febrero de 2026, Mérida, al igual que gran parte de la península, sufrió un tren de borrascas que se llevó consigo árboles, daños en zonas verdes de la ciudad, y desperfectos en distintos edificios y vías públicas. Kristin, Leonardo y Marta fueron las que más daños causaron a la capital extremeña.

Bancos, adecuación de riego y zonas ajardinadas

Estas actividades han permitido renovar distintos elementos de la zona, entre las que destacan la instalación de nuevos bancos, el repaso y reacondicionamiento de los caminos ya existentes, la reparación y mejora de los bordillos, adecuación del riego y la resiembra de la vegetación del parque y las zonas ajardinadas. Una serie de actuaciones que permiten ofrecer un entorno más cuidado, accesible y seguro.

Este proceso de mejora no acabará aquí, pues con la entrada del otoño se plantarán árboles en el momento idóneo y con las condiciones climatológicas adecuadas para el proceso de crecimiento. De este modo, el parque mejorará su estado y recuperará las zonas verdes afectadas durante las borrascas de invierno que se llevó casi 500 árboles y causó daños y desperfectos en las vías públicas.

Efectos del temporal Leonardo a su paso por Mérida. / JAVIER CINTAS

Las borrascas hacen estragos en Mérida

Los episodios de lluvias y viento que comenzaron a finales de enero, provocaron un escenario de incidencias por rachas muy fuertes, caídas de árboles y ramas, a parte de daños en elementos urbanos, como tejas, toldos, canalones, carteles y distintos objetos. A causa de las fuertes lluvias, hubo una subida de los ríos y desbordamientos de agua.

El encadenamiento de cinco borrascas de fuerte impacto dejaron un total de 491 ejemplares afectados en distintos parques y jardines de la ciudad. 367 árboles de gran porte cayeron en distintos puntos de la ciudad y 124 ejemplares fueron afectados por la zona del río Guadiana.

Mérida recibió ayuda, junto a más municipios extremeños, para las ayudas estatales para reparar los daños causados por las borrascas para paliar los efectos de los temporales en la capital extremeña.

Estas ayudas, que costearán un 100% de los daños causados, se destinarán a reparar las infraestructuras municipales, la red viaria y sistemas de saneamiento y depuración de agua.