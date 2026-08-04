El PP de Mérida exige a Osuna una explicación por el rechazo a las ayudas para climatizar colegios

Santiago Amaro, el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida considera como un prejuicio para la ciudadanía de Mérida la decisión que el consistorio emeritense a adoptado por no solicitar las ayudas convocadas por al Junta de Extremadura para financiar obras de mejora en los centros educativos públicos de titularidad municipal. Califica que esta decisión "da la espalda" a una subvención que permitiría sufragar hasta el 80% del coste de las actuaciones en los colegios de la ciudad.

Por otra parte, añade que la decisión tomada por el Partido Socialista, la ciudad dejará de ingresar una importante suma de dinero que todo viene a raíz de un rechazo a toda ayuda que provenga de la Junta de Extremadura, en lugar de mirar por el bien de Mérida. Lo que admite que es una actitud "arrogante" por parte de un partido más centrado en confrontar con la Junta que buscar el beneficio para la ciudad.

Presupuestos exigidos y falta de coherencia

Tras la aprobación de los presupuestos regiones del Gobierno de María Guardiola, el Partido Popular y Vox, el Partido Socialista emeritense se ha quejado por la falta de inversión en la ciudad, declaraciones que Amaro declara como "una contradicción exigir una cosa y darle la espalda cuando la obtienen", y una falta de coherencia y gestión que afecta a los vecinos emeritenses.

135 municipios extremeños son los que han concurrido a esta convocatoria para las ayudas de los centros escolares para reducir el consumo energético y mejorar la comodidad de los docentes y el alumnado. El Ayuntamiento de Mérida no contará con esos fondos y, por lo tanto, tendrá que solventar estas mejoras con inversiones propias, lo que Amaro teme que queden "aplazadas".

Asimismo, los Populares destacan que es una actuación tomada bajo caprichos ideológicos y enfrentamiento a las administraciones de distinto "color político". Siendo así una decisión que supone una oportunidad perdida, ya que no se entiende que el gobierno municipal denuncie la falta continua de inversiones en educación y renuncie a una convocatoria diseñada precisamente para las mejoras de condiciones de los centros escolares.

Financiación de un 80%

Las ayudas rechazadas por el consistorio, están dotadas de 20.7 millones de euros, lo que financiaría hasta el 80% de la inversión, con una solicitud con un precio máximo de 200.000 euros, destinados a sustitución de ventanas, renovación de instalaciones climatizadas o la implantación de energías renovables en los centros.

El partido Popular exige una explicación al equipo de Gobierno sobre la alternativa que pretenden ofrecer ahora a los colegios de Mérida y por qué "han dejado pasar" esta oportunidad para los vecinos.

Que se deje de justificar el abandono de la ciudad

Julio César Fuster, portavoz del PSOE, por su parte, ha lamentado que Amaro actúe como portavoz de la Junta de Extremadura y no defienda los intereses de Mérida, recordando que fue el PP el partido que votó en contra de la inversión de cinco millones de euros para climatizar los colegios emeritenses.

Además, ha recordado que se destina más de 1,5 millones de euros anuales al mantenimiento y conservación de los centros, aunque las competencias sean autonómicas y no municipales. Añadiendo así, que el defensor de la Junta no puede "dar lecciones" ahora cuando decidió rechazar cinco millones de euros destinados a los colegios.

Fuster ha reclamado al portavoz popular que exija a María Guardiola las inversiones que la ciudad merece como capital de Extremadura y que Amaro "deje de justificar" el abandono que sufre la ciudad.