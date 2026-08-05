Mérida renovará 24 kilómetros de tuberías en las barriadas de San Juan y Plantonal de Vera

Aqualia, la empresa concesionaria de la red de abastecimiento de Mérida, iniciará las obras de renovación de 24 kilómetros de tuberías de fibrocemento en las barriadas de San Juan y Plantonal de Vera. Las actuaciones, que comenzarán en los próximos días, se prolongarán hasta finales de año o principios de 2027. Los vecinos serán informados de las calles afectadas y los cortes necesarios de suministros a través de campañas de difusión.

Según ha informado este martes el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, la inversión global para esta renovación consta de 1,7 millones de euros, y tras la finalización de los trabajos en estas barriadas, todavía quedarán 115 kilómetros de tuberías de fibrocemento por sustituir en la capital, que algunas cuentan con más de medio siglo de antigüedad y siguen provocando numerosas averías y cortes de suministros.

Inversión entre 1,5 y 2 millones de euros

El consistorio prevé que la red de saneamiento podría quedar totalmente renovada en 5 o 6 años, si se mantiene el ritmo actual de inversiones que se encuentra entre 1,5 a 2 millones de euros. Asimismo, ha advertido que las zonas del centro histórico de la ciudad cuentan con una dificultad añadida por los yacimientos en el subsuelo.

En su intervención, el primer edil ha adelantado que las actuaciones en Plantonal de Vera se invertirán un total de 700.000 euros en la sustitución de la red y atención especial a la impermeabilización del pavimento con el fin de resolver las humedades por filtración que sufren las viviendas.

El responsable de Aqualia Jesús Rodríguez. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

En la segunda fase de la barriada de San Juan, el importe será de 1.000.000 de euros. Las actuaciones ya llevadas a cabo de la primera fase de la barriada, han reducido las averías en la red y cortes de suministro pasando de unas 130 anuales a una previsión que no llegará a un centenar a finales de 2026.

Más mejoras

Además, Osuna ha avanzado que próximamente se pondrán en marcha mejoras en el servicio con la instalación de sistemas avanzados en el control de las presiones del agua en sectores críticos, como la digitalización de la gestión del agua para mejorar el uso eficiente de esta.

El responsable de Aqualia Jesús Rodríguez por su parte ha agradecido la labor del consistorio ante la transformación de la red por una mucho más moderna, sostenible y eficiente, que se traduce en menos averías, menos pérdidas en agua, en las interrupciones de suministros, mayor eficiencia hidráulica y mejora en las medidas y condiciones de seguridad para los operarios.

La sustitución de las tuberías no es simplemente eso, sino que para la ciudad significa una mejora en la calidad del servicio, la protección de un recurso esencial y la eficiencia del sistema. "Cuando una ciudad invierte en agua, invierte en sostenibilidad y en salud", ha destacado Rodríguez.