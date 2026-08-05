La piscina de Diocles vuelve a abrir sus puertas en Mérida tras las obras de mejoras

La zona de baño del complejo polideportivo Diocles de Mérida abrirá sus puertas este jueves, 6 de agosto, tras concluir las obras en las mejoras y remodelación en la estructura de la piscina, además de las mejoras en accesibilidad para personas con movilidad reducida. Según ha informado este miércoles el ayuntamiento, la inversión destinada a las actuaciones en el recinto ha sido de 48.300 euros.

Esta será la única piscina de la ciudad que permanecerá abierta hasta el 13 de septiembre y el horario será continuado desde las 12.00 hasta las 21.00 horas, donde los vecinos podrán disfrutar de una piscina de 25 metros y otra de chapoteo, pensada para el disfrute de los niños pequeños de edades tempranas. Asimismo, el aforo será de 150 personas.

La piscina, ubicada en la calle Luis Buñuel, retrasó su apertura prevista anualmente para el mes de junio, cuando se pusieron en funcionamiento el resto de piscinas municipales, debido a la finalización de las obras. Aunque la previsión inicial apuntaba a julio, la instalación no podrá recibir a los bañistas hasta principios de agosto.

Obras de mejoras en la piscina Diocles en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Accesibilidad y mejoras

En concreto, las mejoras que se han realizado en el vaso ha sido la impermeabilización de este y la renovación de alicatados. Además, se ha resembrado el césped, instalado un nuevo aseo adaptado, y se han incrementado las zonas de sombra con la instalación de nuevas pérgolas y sombrillas.

El compromiso del ayuntamiento con la accesibilidad para las personas con movilidad reducida se ha traducido en la creación de una nueva rampa con acceso al agua que permita una entrada más cómoda y segura, especialmente para mayores o quienes padezcan alguna lesión que les impida subir y bajar unas escaleras con seguridad.

También se ha instalado un pasamanos en la escalera de acceso para ayudar a quienes lo necesiten y así reducir el número de caídas y accidentes. De esta manera, se ha incorporado a la estructura de la piscina una silla hidráulica, así como sillas de ruedas especiales para los espacios húmedos para el desplazamiento de las personas por las zonas de baño.