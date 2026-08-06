Convivencia ciudadana
Mérida sanciona a ocho empresas y cinco entidades por colocar carteles en farolas y señales
La ordenanza municipal prohíbe instalar publicidad en el mobiliario urbano y contempla multas de hasta 700 euros
Laura Morales Montero
Ocho empresas y cinco entidades han sido sancionadas por el Ayuntamiento de Mérida tras la colocación de carteles y elementos publicitarios en elementos de mobiliario urbano. Esta práctica está totalmente prohibida por la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza Viaria y la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Basándose en el artículo 48 de la ordenanza municipal, este tipo de conductas pueden ser sancionadas hasta por 700 euros.
Desde el consistorio se insiste que este tipo de propaganda y publicidad en la vía pública debe respetar una normativa vigente y realizarse únicamente en los espacios habilitados para ello si se autoriza. Por ende, se prohíbe expresamente abandonar o esparcir folletos, o cualquier material publicitario, en la vía pública.
Sanciones de hasta 700 euros
De este modo, el reglamento señala que la colocación de carteles y pancartas solo podrá ser realizada con una previa autorización municipal en lugares habilitados que no dañen la superficie y tengan una fácil extracción.
Durante los años 2025 y 2026, los servicios municipales de limpieza han procedido a la retirada de carteles instalados en señales de tráfico, farolas, contenedores de residuos sólidos y otros elementos del mobiliario urbano. Además, se han impuesto las correspondientes sanciones por las infracciones contempladas en el artículo 41.1 de la Ordenanza de Limpieza Viaria.
El cumplimiento de estas medidas contribuyen a conservar unas calles limpias sin dificultar las labores de mantenimiento y limpieza, y garantizar así una convivencia cívica basada en el respeto a los espacios públicos evitando el deterioro de la imagen de la ciudad, según ha señalado el consistorio.
Por último, el ayuntamiento emeritense hace un llamamiento a las empresas y entidades organizativas de eventos para que respeten los reglamentos municipales y utilicen los espacio y canales autorizados para la publicidad de las actividades.
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