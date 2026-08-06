Restos arqueológicos para descubrir en familia: la Ciudad de la Infancia de Mérida abre su yacimiento

Restos arqueológicos para visitar en familia. La Ciudad de la Infancia de Mérida cuenta desde este jueves con un espacio patrimonial nuevo tras la inauguración de los restos arqueológicos de una domus romana con termas de uso comercial y un mosaico marino, hallados en los terrenos del antiguo cuartel de Hernán Cortés, e integrados en el recinto tras una inversión del ayuntamiento emeritense de 215.000 euros.

La intervención permite recorrer el enclave mediante una plataforma de observación accesible de cerca de 200 metros cuadrados. La estructura, construida en metal y acabada con madera sintética antideslizante, quedó integrada en el recinto infantil para hacer compatible la conservación de los vestigios con su visita.

Visita del alcalde al yacimiento de la Ciudad de la Infancia, este jueves. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El proyecto ha permitido adaptar la visita a este yacimiento mediante una pasarela iluminada, un itinerario accesible y paneles informativos con pictogramas dedicados a que los visitantes, sobre todo el público infantil, pueda conocer de manera didáctica la historia emeritense.

El elemento principal es una pasarela cubierta de unos 90 metros cuadrados levantada sobre la zona en la que se conserva el mosaico romano. Su diseño redujo el número de pilares para mantener una visión abierta del yacimiento y se completó con un cerramiento de metacrilato de alta resistencia.

El recorrido dispone además de iluminación LED instalada bajo la pasarela y las vigas de la cubierta. El sistema evita los deslumbramientos y permite contemplar tanto el pavimento decorado como las distintas dependencias de la antigua casa romana y las estructuras vinculadas a unas termas que pudieron tener un uso comercial.

Una visita para niños

La visita se completa con señalización, paneles interpretativos y pictogramas que explican la evolución histórica del solar y el funcionamiento de los baños romanos. El contenido fue planteado especialmente para que los niños que acuden a la Ciudad de la Infancia puedan comprender los restos mientras recorren el espacio.

Yacimiento arqueológico en la Ciudad de la Infancia. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado que la actuación completaba la parte del recinto que había quedado pendiente después de que las excavaciones arqueológicas obligaran a conservar varios de los hallazgos. El nuevo espacio podrá visitarse desde este viernes, 7 de agosto.

El regidor ha indicado que el propósito fue integrar los vestigios dentro de la Ciudad de la Infancia, de manera que la zona de juegos funcione también como un lugar de acercamiento a la historia de Mérida.Osuna ha asegurado además que el consistorio destinó durante la actual legislatura más de dos millones de euros a intervenciones arqueológicas, tanto a trabajos de excavación como a proyectos de conservación, acondicionamiento y apertura al público de los restos encontrados.

Yacimientos de distintas épocas

El director del Consorcio de la Ciudad Monumental, Félix Palma, explicó que las excavaciones posteriores a la demolición del antiguo cuartel permitieron estudiar prácticamente todo el solar y documentar una amplia secuencia histórica. Los trabajos sacaron a la luz calzadas y viviendas romanas, un mausoleo, espacios funerarios, un extenso cementerio islámico y estructuras de las épocas moderna y contemporánea.

De todo el conjunto se decidió conservar una parte de la domus romana, un tramo de calle y el mosaico bicromo decorado con elementos marinos. Estos restos son los que ahora quedaron incorporados al recorrido de la Ciudad de la Infancia para ampliar el número de espacios arqueológicos visitables de la capital extremeña.