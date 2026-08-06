Multiculturalidad
Las Fiestas Patrias de Perú llegarán por primera vez a Mérida con música y gastronomía
La jornada reunirá actividades infantiles y deportivas, degustación y actuaciones musicales desde las 8.00 horas hasta la medianoche
Laura Morales Montero
Una ciudad más diversa e intercultural. Mérida acogerá este sábado 8 de agosto, su primera jornada intercultural y gastronómica con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias de Perú, que conmemoran la independencia del país. La convivencia combinará actividades deportivas, música y bailes tradicionales en distintos puntos de la ciudad.
La jornada está organizada por la Asociación de Peruanos en Extremadura y 'Sabores del Inka', el restaurante con comida auténtica y clásica peruana, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida y otras entidades. La presentación contó con la delegada municipal de Cooperación, Laura Iglesias; la responsable de Sabores del Inka, Cinthia Ramírez; y Paula Palacios, integrante de la asociación peruana.
Deporte, danza folclórica y música
El encuentro comenzará el sábado a las 8.00 horas con una mañana dedicada al deporte y los juegos infantiles en el polideportivo Diocles. A las 11.00 horas se celebrará en el parque López de Alaya un espectáculo para niños. Ahí mismo se desarrollará el resto de la jornada.
El acto principal arrancará con un espectáculo latino a las 12.00 horas, y una hora más tarde se hará la entrega de la Copa Balones del Inka con la prevista visita del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.
A las 13.30 horas 'Sabores del Inka' ofrecerá una degustación de tapas típicas peruanas acompañada por bailes típicos regionales de la Asociación de Peruanos en Extremadura (Aprex).
Desde las 14.00 horas, July Rodríguez y la Orquesta Latin Show animarán la tarde con música criolla y diferentes actuaciones. A las 19.30 horas habrá una nueva muestra de baile regional y, a las 20.00 horas, comenzará otro concierto de July Rodríguez y su Inka Cumbia.
El broche final del evento correrá a cargo de Adrián Matías que comenzará a las 22.00 horas, que durará hasta el final de la celebración que está previsto para medianoche.
Con la celebración de esta fiesta, la ciudad brinda la oportunidad a los ciudadanos de acercarse a la cultura peruana compartiendo tradiciones con el fin de crear una localidad más diversa e intercultural.
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