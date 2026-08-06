Mérida prepara una noche para observar las Perseidas como antesala del eclipse solar

Noche de Perseidas y preparación para el eclipse solar del 12 de agosto. El Ayuntamiento de Mérida ha organizado una observación de la lluvia de estrellas de las Perseidas la noche del 11 de agosto a las 23.00 horas en el Centro de Interpretación del Agua de Proserpina con el objetivo de preparar a la ciudadanía para el gran eclipse solar del día siguiente.

La actividad gratuita, que cuenta con una inscripción previa, estará guiada por especialistas en astronomía explicarán las características del eclipse solar y las recomendaciones para poder verlo con total seguridad. Además, los asistentes esa noche podrán contemplar las distintas constelaciones del verano, los objeto celestes más destacados y las Perseidas con telescopios.

Divulgación científica y observación estelar

Durante la noche, los expertos explicarán cómo se producen los eclipses, las diferencias entre los alunares, totales o parciales y los cambios que pueden apreciarse en el entorno durante la máxima ocultación del Sol. Asimismo, ofrecerán recomendaciones sobre los mejores lugares desde los que contemplar el fenómeno al día siguiente, aconsejando espacios con un horizonte completamente despejado hacia el oeste-noroeste, ya que el momento de mayor espectacularidad coincidirá con el Sol muy próximo al horizonte.

Según las previsiones astronómicas, la Luna llegará a ocultar el disco solar cerca de un 98,8% en su punto máximo en torno a las 20.35 horas y finalizará a las 21.21 horas con la puesta de Sol.

Mediante esta iniciativa, la Delegación de Turismo continúa apostando por la diversificación de la oferta turística con experiencias que ponen en valor el patrimonio histórico, la divulgación científica y el entorno natural.

Cartel de la noche de Perseidas en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

La observación tendrá lugar en el entorno del embalse de Proserpina que cuenta con unas buenas condiciones para la contemplación del cielo y las estrellas gracias a la escasa contaminación lumínica.

La participación a la actividad será completamente gratuita con un número de personas limitado, para participar habrá que registrarse en un formulario a partir del 7 de agosto, viernes, a las 10.00 horas, este permanecerá abierto hasta completar el aforo previsto.