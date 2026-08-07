Mérida habilita un punto de observación gratuito del eclipse guidado por expertos

La Sociedad Científica de Mérida, el grupo de investigación Kraken de la Universidad de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida, se han unido para organizar una actividad de observación del eclipse solar de próximo 12 de agosto en la terraza del Centro Cultural Alcazaba. La entrada será libre hasta completar aforo.

El programa comenzará a las 19.00 horas con la presentación y un video explicativo sobre los eclipses. El comienzo de la ocultación será a las 19.39 horas, el máximo se dará a las 20.35 horas y finalizará con el ocaso del Sol a las 21.24 horas. Los colaboradores de la sociedad científica y de la universidad responderán a las preguntas de los asistentes.

Este acontecimiento es uno de los más destacados de las últimas décadas y, aunque la totalidad del eclipse solo podrá verse en el norte de la península, en ambas provincias extremeñas se ocultará hasta un 97% del disco solar.

En la terraza del Centro Cultural Alcazaba se instalará un telescopio que hará un seguimiento continuo del fenómeno y se transmitirá las imágenes a una pantalla en la planta baja para los asistentes que quieran seguir el eclipse sin riesgo. Quienes lo deseen y dispongan de gafas homologadas podrán acceder a la terraza para observar el eclipse.

Observación del eclipse de Sol en el Centro Alcazaba de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Gafas homologadas y protección frente a eclipse

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja el uso de gafas especiales con marcado CE y referencia EN ISO 12312-2:2015 para ver este fenómeno astronómico. Además, alerta de las graves e irreversibles lesiones oculares que pueden producirse si hay una observación directa al Sol sin la protección adecuada. El único momento que podrá mirarse sin gafas específicas de protección será en el minuto que la Luna oculte por completo el disco solar, aún así, se pide extremar precauciones.

Asimismo, la UCO recuerda que antes de comprarlas se recomienza comprobar que indiquen que su uso cuenten con marcado CE, indiquen el fabricante y dispongan de una dirección de contacto en la Unión Europea, además del número de lote, las instrucciones de uso y la referencia correcta EN ISO 12312-2:2025. De esta forma advierte revisar el estado de las gafas antes de utilizarlas y no desecharlas si presentan arañazos o cualquier otro deterioro.

También se advierte que los "experimentos caseros", las gafas de sol convencionales, las radiografías o cualquier método que no sean estas gafas homologadas, no protegen frente a la radiación solar, además de la importancia de proteger la piel con crema solar, vestir ropa adecuada y mantenerse hidratado para disfrutar con total seguridad.