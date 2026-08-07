Siniestro vial
Herido grave el conductor de un camión que volcó tras chocar con un puente en la A-5 en Arroyo de San Serván
El accidente se ha registrado alrededor de las 17.30 horas en el punto kilométrico 352 de la A-5, sentido Madrid
Ha sido trasladado al Hospital de Mérida con policontusiones, un trauma torácico y traumatismos en la pierna.
El conductor de un camión ha resultado herido grave al volcar el vehículo en el que viajaba tras chocar con un puente en la A-5, en el término municipal de Arroyo de San Serván.
El accidente se ha registrado alrededor de las 17.30 horas en el punto kilométrico 352 de la A-5, sentido Madrid, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.
Como consecuencia del siniestro, el conductor, de 51 años, quedó atrapado y tuvo que ser excarcelado por los bomberos desplazados al lugar, tras lo cual fue asistido y trasladado en estado grave al Hospital de Mérida al presentar policontusiones, un trauma torácico y traumatismos en la pierna.
Hasta el lugar del siniestro se desplazó una unidad medicalizada, un equipo del Punto de Atención Continuada de Arroyo de San Serván, una patrulla de la Guardia Civil y una dotación de bomberos.
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