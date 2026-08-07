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Siniestro vial

Herido grave el conductor de un camión que volcó tras chocar con un puente en la A-5 en Arroyo de San Serván

El accidente se ha registrado alrededor de las 17.30 horas en el punto kilométrico 352 de la A-5, sentido Madrid

Ha sido trasladado al Hospital de Mérida con policontusiones, un trauma torácico y traumatismos en la pierna.

Hospital de Mérida.

Hospital de Mérida. / EL PERIÓDICO

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E. P. E.

El conductor de un camión ha resultado herido grave al volcar el vehículo en el que viajaba tras chocar con un puente en la A-5, en el término municipal de Arroyo de San Serván.

El accidente se ha registrado alrededor de las 17.30 horas en el punto kilométrico 352 de la A-5, sentido Madrid, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Como consecuencia del siniestro, el conductor, de 51 años, quedó atrapado y tuvo que ser excarcelado por los bomberos desplazados al lugar, tras lo cual fue asistido y trasladado en estado grave al Hospital de Mérida al presentar policontusiones, un trauma torácico y traumatismos en la pierna.

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Hasta el lugar del siniestro se desplazó una unidad medicalizada, un equipo del Punto de Atención Continuada de Arroyo de San Serván, una patrulla de la Guardia Civil y una dotación de bomberos.

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