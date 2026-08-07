Los comercios de Mérida mostrarán sus colecciones en una pasarela de moda monumental

El Ayuntamiento de Mérida ha abierto el plazo de inscripción para participar en la segunda edición de Emérita Fashion Show, una pasarela concebida para mostrar el trabajo de los comercios locales relacionados con la moda. El desfile se celebrará el próximo 17 de octubre en un espacio monumental de la ciudad, aunque la organización todavía no ha comunicado el emplazamiento elegido. En 2025, el escenario fue el Arco de Trajano.

La iniciativa pretende convertirse en un escaparate para que los establecimientos emeritenses presenten sus productos y colecciones en un entorno singular. El programa persigue además dar visibilidad al talento y la creatividad del comercio de proximidad, con especial atención a valores como la diversidad, la accesibilidad y la sostenibilidad.

Podrán inscribirse negocios dedicados a la moda femenina, masculina e infantil, así como establecimientos de calzado, complementos, accesorios, joyería, bisutería, ropa de ceremonia y fiesta e imagen personal. La convocatoria también está abierta a otros sectores vinculados con el mundo de la moda.

'II Pasarela Emerita Fashion Show' en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Pasarela y modelos profesionales

La organización facilitará a los participantes la pasarela profesional y la infraestructura técnica necesaria, incluidos el sonido y la iluminación. También asumirá la dirección y coordinación del desfile, la presentación del acto, los camerinos y los servicios de accesibilidad.

El evento contará asimismo con modelos profesionales y colaboradores coordinados por la organización, aunque los establecimientos podrán proponer modelos propios. Esta posibilidad deberá indicarse en el formulario de inscripción y quedará sujeta a valoración para su posterior coordinación.

La cobertura fotográfica y audiovisual, junto con la promoción en medios de comunicación y redes sociales, formará parte de los recursos ofrecidos a los negocios seleccionados. Por su parte, cada comercio deberá aportar las prendas, colecciones y complementos que quiera exhibir, además de los elementos necesarios para presentar su propuesta y el material promocional que considere conveniente.

Con esta segunda convocatoria, la Delegación de Comercio y Emprendimiento busca consolidar Emérita Fashion Show como una cita de promoción comercial y reforzar la presencia de los negocios de Mérida en un acontecimiento con proyección pública.