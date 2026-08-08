Las visitas a Mérida crecen un 30% en julio y la ocupación hotelera alcanza el 75%

Las visitas turísticas a Mérida han crecido un 30% en el mes de julio y la ocupación hotelera se ha situado en una media del 75%, datos que según el delegado municipal de Turismo, Felipe González, respaldan las políticas impulsadas desde el ayuntamiento. "Cada vez más personas eligen la ciudad para conocer su patrimonio, asistir a su programación cultural y vivir la experiencia Mérida", ha señalado.

En rueda de prensa, González ha detallado que las oficinas municipales de turismo han atendido a 15.942 viajeros en el mes de julio, un incremento del 30,69% respecto al mismo mes del año anterior. Del total, 12.397 han sido viajeros nacionales, un 31,20% más que un año antes, mientras que los 3.545 restantes han procedido de otros países, lo que representa un incremento del 28,96%.

Javier Cintas

Madrid y Portugal, principales mercados

Madrid ha encabezado la procedencia nacional y ha aportado el 23,51% de los visitantes españoles. A continuación se han situado Andalucía, con un 18,08%, y Castilla y León, con un 8,49%. Entre los turistas internacionales, la cercanía geográfica ha mantenido a Portugal como principal país de origen, al reunir el 36,08% del total. México ha ocupado la segunda posición, con un 9,59%, seguido de Argentina, con un 6,52%.

González ha considerado que Mérida está aumentando su capacidad de atracción dentro y fuera de España. "El patrimonio es el principal activo", ha afirmado antes de destacar también la aportación de la programación cultural y de los grandes acontecimientos, que ofrecen nuevos motivos para desplazarse hasta la capital extremeña.

La actividad turística de julio ha estado marcada por la celebración del Festival Internacional de Teatro Clásico, una de las principales citas culturales del verano y un elemento de atracción para quienes combinan la visita al conjunto monumental con la asistencia a los espectáculos.

Turistas en la zona de la Alcazaba Árabe de Mérida. / Javier Cintas

Impacto en la economía local

El concejal ha destacado que el aumento de visitantes repercute directamente en la hostelería, la restauración, el comercio, los servicios turísticos y las empresas relacionadas con la cultura. "Cuando se habla de turismo se habla de economía local", ha señalado González.

La ocupación media del 75% y los máximos alcanzados por determinados alojamientos indican, según el consistorio, que una parte relevante de quienes llegan a la ciudad opta también por pernoctar. "Mérida es una ciudad que se visita, pero también en la que se quiere estar y regresar", ha manifestado.

El gobierno municipal se ha marcado como objetivo mantener un crecimiento sostenido y lograr que sus beneficios alcancen a la ciudadanía emeritense. Para ello, el concejal ha reclamado un trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales que permita convertir el incremento de viajeros en riqueza y oportunidades laborales.

"Estos datos son un revulsivo para fortalecer el trabajo transversal desde todas las delegaciones", ha concluido González, quien confía en que quienes conozcan Mérida recomienden posteriormente el destino y se conviertan en "nuestros mejores embajadores".