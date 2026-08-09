El autobús urbano de Mérida, a examen: "Es gratis y está muy bien, pero debería ser más eficiente"

Distintas conversaciones pero el mismo trasfondo: "Es gratuito y eso está muy bien, pero yo creo que debería ser más eficiente". El número de usuarios de transporte público en Mérida ha aumentado de forma considerable ya sea por la dificultad que supone aparcar en el centro, el precio del combustible o la gratuidad del servicio público. Según datos municipales, fueron 1,67 millones de pasajeros en 2025, una cifra que se presenta como histórica en la localidad.

Ahora bien, la gratuidad no resuelve por sí sola todos los problemas de movilidad. Puede llenar más autobuses, pero también obliga a revisar frecuencias, recorridos, puntualidad, paradas, información al usuario y calidad del servicio.

Quienes recurren a diario al transporte público coinciden en que todavía hay aspectos que presentan carencias: largas esperas, escasa frecuencia de paso, sobre todo los fines de semana, desajustes entre los horarios previstos y los reales o los problemas de la aplicación móvil para informar de las líneas y la llegada de los buses.

El transporte público en Mérida. / Javier Cintas

Juan Luis Domínguez Fuentes es un vecino emeritense que utiliza el autobús con frecuencia. Reconoce que la subvención municipal que cubre el 100% del coste de los bonos de transporte es una mejora para la ciudadanía, pero que aún así todavía queda margen para hacerlo mucho más útil para quienes dependen de él cada día.

Uno de los mayores problemas para él es la frecuencia de buses, sobre todo durante los fines de semana que cuenta con una larga espera, "si llego un minuto tarde ya tengo que esperar una hora para coger el siguiente y llego muy tarde a casa", admite.

Más de media hora

Esa espera también la sufren María Ordóñez y Tania del Campo, quienes coinciden que el horario de fin de semana "pasa cada hora y está fatal". Ambas añaden que una dificultad que también afecta, sobre todo a los trabajadores que terminan tarde su jornada laboral, es el horario del último bus. "Nosotras cuando salimos tarde de trabajar ya no hay buses y tenemos que buscarnos la vida para volver". Creen que un horario más amplio animaría a más personas a usar el transporte público.

Pero las dificultades no solo están relacionadas con el horario de los buses, sino también de las conexiones entre distintos puntos de la ciudad y hasta donde llegan. María y Tania explican que algunos de los desplazamientos te obligan a hacer transbordo y esperar mucho tiempo.

Vera Miguel y Carla Crespo por su parte destacan que depende de la zona en la que vivas puedes usar bien el transporte público o no, "si no vives en el centro es más complicado desplazarse". Asimismo, dejan claro que para desplazarte de unas barriadas a otras si que creen que es necesario el uso de un coche, taxi, bicicleta o vehículos de movilidad personal.

Un bus a Proserpina

A preguntas por el destino que más echan en falta los usuarios, destacan el embalse de Proserpina. Antes de la pandemia, esta zona de la ciudad contaba con una línea de autobús que iniciaba en el Paseo de Roma, y durante los meses de verano se reforzaban los horarios y frecuencias. Tania reconoce que con una hija pequeña, que hubiera de nuevo una línea con este destino sería una buena opción para combatir el calor en los meses de verano.

Otro aspecto que genera dudas entre los usuarios es la información de la que se dispone. "El horario en la aplicación muchas veces va fatal, pone que le queda diez minutos al bus para pasar y luego vuelve a aparecer que le queda media hora", reclama Vera, que además destaca lo confusas que pueden llegar a ser las combinaciones. "A veces es complicado asegurarte dónde tienes que coger el bus o qué línea".

el transporte urbano de Mérida. / Javier Cintas

Podría ser más eficaz

Más allá de las diferencias entre experiencias, la opinión es unánime, un servicio útil para desplazamientos diarios, aunque todavía presenta carencias que reducen su eficacia. Los bonos gratis han facilitado que más personas recurran a este servicio, aunque se considere que todavía existen muchas mejoras para que más ciudadanos se animen a usarlo.

"Es un servicio que está bien", resume José Antonio Domínguez, quien admite que, aunque hay carencias, es un servicio muy útil. Vera, por su parte, sostiene que muchas personas siguen necesitando un vehículo personal pero que con un transporte público más adaptado a las necesidades comunes se permitiría reducir ese uso y dependencia.