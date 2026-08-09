El Circo Romano de Mérida abrirá sus puertas de forma gratuita el próximo miércoles 12 de agosto para contemplar el eclipse de sol que podrá observarse desde la capital extremeña. El recinto recibirá visitantes entre las 19.00 y las 21.00 horas, según ha anunciado el Consorcio de la Ciudad Monumental, que ha pedido a quienes acudan que lleven gafas homologadas.

Aunque el eclipse se observará como parcial, la luna llegará a ocultar cerca del 97% del disco solar en Mérida. La ciudad es uno de los puntos recomendados por la Dirección General de Turismo de la Junta para observar este fenómeno en Extremadura. En la capital autonómica, la ocultación comenzará a las 19.39 horas y alcanzará su punto máximo a las 20.35, cuando el sol estará ya muy bajo sobre el horizonte.

Pasado romano

El Consorcio ha vinculado esta apertura especial del Circo Romano con la interpretación de los eclipses en la Antigüedad. Para los romanos, ha explicado, estos fenómenos astronómicos constituían un prodigio contrario a la naturaleza que anunciaba el enfado de los dioses, a quienes consideraban necesario aplacar.

Los acontecimientos extraordinarios observados en el cielo podían interpretarse como señales de una alteración de la relación entre Roma y sus divinidades. Ante determinados prodigios, las autoridades religiosas disponían ceremonias, plegarias o sacrificios expiatorios con los que trataban de recuperar la denominada pax deorum, la armonía con los dioses.

El Circo Romano abrirá gratis para observar el eclipse en Mérida: así avanzará la ocultación del sol minuto a minuto / Ayuntamiento de Mérida

La ocultación, minuto a minuto

Según la guía difundida este domingo por el Ayuntamiento de Mérida, el primer contacto entre la luna y el sol se producirá a las 19.39 horas. Diez minutos después, a las 19.49, la superficie solar cubierta rondará el 9%. El porcentaje crecerá hasta el 26% a las 20.00 horas, el 46% a las 20.10 y el 69% a las 20.21.

La ocultación alcanzará aproximadamente el 92% a las 20.31, apenas cuatro minutos antes del momento culminante. El máximo llegará a las 20.35 horas, con cerca del 96,7% del disco solar cubierto en la capital autonómica.

A partir de entonces comenzará la retirada de la luna. La ocultación descenderá al 85% a las 20.42 horas, al 61% a las 20.52 y al 38% a las 21.03. A las 21.13 permanecerá cubierto alrededor del 17% y hacia las 21.24 el porcentaje será de apenas un 2%. El último contacto está previsto en torno a las 21.27 horas, prácticamente al atardecer.

Guía para seguir el eclipse solar en Mérida. / El Periódico

Otra observación desde el Alcazaba

El eclipse también podrá seguirse desde el Centro Cultural Alcazaba, donde el Ayuntamiento de Mérida, la Sociedad Científica de Mérida y el grupo de investigación Kraken de la Universidad de Extremadura han organizado una actividad pública.

La programación comenzará a las 19.00 horas con una presentación y la proyección de un vídeo explicativo. Después, un telescopio instalado en la terraza realizará un seguimiento continuo del fenómeno y transmitirá las imágenes a una pantalla situada en la planta baja. La entrada será libre hasta completar el aforo.

El sol se encontrará a poca altura sobre el horizonte durante la fase de mayor ocultación, por lo que quienes decidan observar el eclipse desde otros puntos deberán buscar un lugar despejado hacia el oeste, sin edificios, árboles u otros obstáculos que dificulten la visión.

De Baños de Montemayor a Badajoz: los mejores lugares para ver el eclipse solar en Extremadura / Ayuntamiento de Mérida

Noche de Perseidas en Proserpina

La programación astronómica comenzará la noche anterior al eclipse. El Ayuntamiento de Mérida ha organizado para el martes 11 de agosto, a las 23.00 horas, una observación de las Perseidas en el entorno del embalse romano de Proserpina, enclave elegido por su escasa contaminación lumínica.

La actividad incluirá una observación guiada del cielo nocturno, con la identificación de las principales constelaciones estivales y otros objetos celestes, tanto a simple vista como mediante telescopios. Mientras aparecen las conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, especialistas en astronomía explicarán también las características del eclipse del día siguiente, los cambios que podrán apreciarse durante la máxima ocultación y las medidas necesarias para contemplarlo sin riesgos.

La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa en la web de Turismo de Mérida y estará limitada al aforo disponible.