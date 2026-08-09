El folclore de Colombia, Macedonia y Extremadura tomará el Acueducto de los Milagros

Música, danza y intercambio entre culturas. El Acueducto de los Milagros de Mérida volverá a reunir el encuentro entre culturas con la celebración de la 39ª edición del 'Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura', la noche del próximo martes 11 de agosto.

Los actos arrancarán a las 20.30 horas con una concentración emblemática en la Puerta de la Villa, donde los grupos participantes recorrerán la calle Cervantes y Marquesa de Pinares hasta el parque del acueducto, donde el Festival dará comienzo a las 21.30 horas.

Tres culturas y tradiciones

Los tres grupos encargados de mostrar sus tradiciones a través de la danza serán; la Corporación Yemavá, procedente de Colombia; el Conjunto Folclórico Nacional Etnos, de Macedonia del Norte; y la Asociación Folclórica y Cultural 'Nuestra Señora de la Antigua', de Mérida.

'39ª Edición del Festival Folkórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura' en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Durante la presentación del festival, Antonio Vélez, el delegado de Cultura, destacó la continuidad de este evento como una "tradición en la ciudad" en un escenario "único y fantástico" como es el Acueducto de los Milagros, convertido, además, en un punto de encuentro entre diferentes culturas.

Asimismo, ha puesto en valor la participación de la asociación emeritense "Nuestra Señora de la Antigua" como representación local.

Junto a Vélez, ha asistido al acto Manuel Jaramillo, el presidente de la Asociación Cultural y Folclórica 'Nuestra Señora de la Antigua', quien subrayó lo "magnífico" que será el espectáculo anual que organiza la 'Federación Extremeña de Folklore'.

Además, avanzó que la programación comenzará con la actuación del grupo emeritense, con un folclore extremeño, y continuará con los espectáculos de Macedonia del Norte finalizando con Colombia.