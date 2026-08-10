Nueva edición del mercado artesano en el Parque de las Méridas del Mundo

Escaparate de talento y creatividad local. Desde el jueves 13 al domingo 16 de agosto el Parque de las Méridas del Mundo acogerá una nueva edición del 'Mercado de Artesanía de Verano', la iniciativa de la Asociación 'A Manos Sin Prisas' y FADEMUR Extremadura, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida.

Este espacio situado al lado de la rotonda de la Loba Capitolina junto al Alcazaba Árabe, ofrecerá distintos productos hechos a mano por artesanos y artesanas de Mérida y su comarca. El objetivo de este encuentro es convertir el parque en un escaparate del talento, la creatividad y de los profesionales de la artesanía local.

Los productos que se podrán adquirir, que serán elaborados de manera artesanal, son distintos tipos de bisutería, cerámica, productos naturales, accesorios, artículos de regalo, cosmética, productos de crochet y macramé, entre muchos más.

Horario

Esta nueva cita permanecerá abierta al público el jueves 13 de 12.00 a 14.00 horas por la mañana y de 20.00 horas hasta medianoche. El viernes y el sábado, 14 y 15 de agosto, tendrán el mismo horario empezando a las 10.00 hasta las 14.00 horas y por la tarde desde las 20.00 hasta las 24.00 horas, siendo este más amplio que el del primer día.

El último día solo se podrá visitar el mercadillo y adquirir productos por la mañana, el horario del domingo se reducirá desde las 10.00 hasta las 14.00 horas.

Cartel promocional del Mercado de Artesanía de Verano de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El valor de lo artesanal

Con este espacio, el consistorio emeritense busca como obetivo impulsar la artesanía y al comercio local de la ciudad, poniendo en valor el trabajo que realizan los artesanos locales. Con esta propuesta, se busca favorecer el comercio de proximidad y generar nuevas oportunidades para el sector, al tiempo que se fomenta entre los ciudadanos un modelo de consumo responsable y sostenible.

Con esta nueva edición, el parque vuelve a convertirse en el punto de encuentro para la artesanía y el comercio local, siguiendo con una iniciativa que ya ha celebrado dos citas más en el mismo lugar. La primera del verano tuvo lugar del 2 al 5 de julio, mientras que la segunda se desarrolló del 30 de julio al 2 de agosto.

Esta tercera celebración mantiene así la propuesta de acercar a los vecinos a la artesanía, los productos hechos sin prisa y a mano y de procedencia local y dinamizar el comercio de proximidad durante estos meses.