Mérida registra su nivel más bajo de paro en 20 años

El paro en Mérida ha bajado a 4.148 desempleados en el mes de julio, 23 menos que en el mes anterior. Esta cifra supone el nivel más bajo de paro registrado en la ciudad en los últimos veinte años y deja a la capital extremeña a 148 personas de bajar de la barrera de los 4.000 desempleados, según ha destacado el Ayuntamiento de Mérida.

Esta evolución resulta más significativa si se compara con el año pasado, pues en julio de 2025 había 4.475 personas registradas como paradas en la ciudad, por lo que la ciudad cuenta ahora con 327 desempleados menos que hace un año, lo que se traduce a una reducción que alcanza el 7,3%, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Asimismo, el mercado laboral emeritense encadena seis meses consecutivos de descensos. En enero el paro aumentó a 246 personas y dejó la cifra en 4.561, pero desde entonces ha bajado todos los meses. En febrero únicamente descendió en una persona; en marzo fueron 30; en abril, su número más alto, en 159; en mayo descendió en 139; en 61 en junio y en otras 23 personas durante este último mes de julio.

Desde el máximo alcanzado en enero, la lista del paro se redujo así en 413 personas, algo más de un 9%. La ciudad también contabiliza 170 desempleados menos que al terminar 2025, cuando cerró diciembre contaba con 4.318 personas inscritas. Por lo tanto, la mejora se mantiene aunque el ritmo del descenso se ha moderado durante los últimos meses. Después de las caídas de 159 y 139 personas registradas en abril y mayo, respectivamente, la reducción fue de 61 en junio y de 23 en julio.

Reforma laboral

El portavoz municipal, Julio César Fuster, ha valorado la tendencia del mercado laboral y ha rconocido la aportación del tejido empresarial local a la actividad económica y a la creación de puestos de trabajo. A su juicio, estos datos animan a continuar con las políticas destinadas a reducir el desempleo. El consistorio se marca ahora como objetivo situar la cifra por debajo de los 4.000 parados, un umbral que la ciudad tiene cada vez más cerca, aunque todavía mantiene a más de cien personas inscritas por encima.

Fuster, en este sentido, ha relacionado esta evolución con las medidas impulsadas por el Gobierno central, entre ellas la reforma laboral, y con las actuaciones desarrolladas por el consistorio para apoyar a las empresas y favorecer la contratación. Entre estas iniciativas figura el Plan Especial de Empleo municipal, presentado en junio y dotado con 2,5 millones de euros. El programa contempla 178 contrataciones temporales, a jornada completa y durante seis meses, para reforzar diferentes servicios públicos de la ciudad.

Este plan forma parte de una programación más amplia con la que el ayuntamiento emeritense prevé movilizar cerca de 6,2 millones de euros y generar 505 oportunidades laborales durante 2026, incluidas las sustituciones y las contrataciones vinculadas a otros programas públicos de empleo