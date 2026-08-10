El PP de Mérida critica la apertura tardía de la piscina del Diocles por obras: "Hay que trabajar con previsión"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mérida, Santiago Amaro, ha reclamado al equipo de gobierno municipal que inicie de "forma inmediata" la planificación de la próxima temporada de piscinas para evitar que vuelva a repetirse una situación como la vivida este verano con la piscina de Diocles.

Amaro ha señalado que la "apertura tardía" de esta instalación por obras de mejora ha provocado que los emeritenses "hayan perdido buena parte de la temporada de baño", en unos meses en los que las altas temperaturas hacen que las piscinas municipales sean un servicio esencial para muchas familias.

"Desde el Grupo Popular no cuestionamos que se realicen obras de mejora cuando son necesarias. Lo que cuestionamos es la falta de planificación y seguimiento para que esas actuaciones se ejecuten en el momento adecuado", ha indicado el portavoz 'popular'.

Obras de mejoras en la pisicna diocles en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Planificación en invierno

Según Amaro, desde el cierre de la temporada anterior, en septiembre, hasta la reapertura de las piscinas en junio existe un "margen suficiente" para realizar trabajos de mantenimiento, mejora o renovación sin afectar al funcionamiento de las instalaciones durante los meses de mayor demanda.

Por ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Mérida ha planteado al equipo de gobierno que el próximo 15 de agosto se inicie un plan de trabajo para la temporada de 2027, han informado en nota de prensa los 'populares' emeritenses.

Santi Amaro, director general de Deportes, en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Plan de revisión

Dicho plan debería contemplar realizar entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre una evaluación completa del estado de todas las piscinas municipales, detectar las deficiencias y necesidades de actuación en cada instalación, planificar "con tiempo" las obras y trabajos necesarios e iniciar los procedimientos administrativos con "suficiente antelación" para que las actuaciones puedan ejecutarse durante el otoño y el invierno.

"Los problemas no se solucionan cuando llega el verano; se evitan trabajando con previsión. El ayuntamiento todavía está a tiempo de cambiar la forma de gestionar y empezar ahora a preparar el próximo verano", ha afirmado Amaro.

El portavoz 'popular' ha concluido que "el verano de 2027 debe empezar a prepararse el 15 de agosto de 2026, no cuando llegue junio. Los emeritenses merecen una administración que se anticipe, planifique y garantice que las instalaciones municipales estén listas cuando más las necesitan".