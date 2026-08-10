Instalaciones municipales
El PP de Mérida critica la apertura tardía de la piscina del Diocles por obras: "Hay que trabajar con previsión"
Santi Amaro exige al Ayuntamiento de Mérida que inicie "de forma inmediata" la planificación de la temporada de baño de 2027 para detectar deficiencias y solucionarlas durante el inverno
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mérida, Santiago Amaro, ha reclamado al equipo de gobierno municipal que inicie de "forma inmediata" la planificación de la próxima temporada de piscinas para evitar que vuelva a repetirse una situación como la vivida este verano con la piscina de Diocles.
Amaro ha señalado que la "apertura tardía" de esta instalación por obras de mejora ha provocado que los emeritenses "hayan perdido buena parte de la temporada de baño", en unos meses en los que las altas temperaturas hacen que las piscinas municipales sean un servicio esencial para muchas familias.
"Desde el Grupo Popular no cuestionamos que se realicen obras de mejora cuando son necesarias. Lo que cuestionamos es la falta de planificación y seguimiento para que esas actuaciones se ejecuten en el momento adecuado", ha indicado el portavoz 'popular'.
Planificación en invierno
Según Amaro, desde el cierre de la temporada anterior, en septiembre, hasta la reapertura de las piscinas en junio existe un "margen suficiente" para realizar trabajos de mantenimiento, mejora o renovación sin afectar al funcionamiento de las instalaciones durante los meses de mayor demanda.
Por ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Mérida ha planteado al equipo de gobierno que el próximo 15 de agosto se inicie un plan de trabajo para la temporada de 2027, han informado en nota de prensa los 'populares' emeritenses.
Plan de revisión
Dicho plan debería contemplar realizar entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre una evaluación completa del estado de todas las piscinas municipales, detectar las deficiencias y necesidades de actuación en cada instalación, planificar "con tiempo" las obras y trabajos necesarios e iniciar los procedimientos administrativos con "suficiente antelación" para que las actuaciones puedan ejecutarse durante el otoño y el invierno.
"Los problemas no se solucionan cuando llega el verano; se evitan trabajando con previsión. El ayuntamiento todavía está a tiempo de cambiar la forma de gestionar y empezar ahora a preparar el próximo verano", ha afirmado Amaro.
El portavoz 'popular' ha concluido que "el verano de 2027 debe empezar a prepararse el 15 de agosto de 2026, no cuando llegue junio. Los emeritenses merecen una administración que se anticipe, planifique y garantice que las instalaciones municipales estén listas cuando más las necesitan".
- El autobús urbano de Mérida, a examen: 'Es gratis y está muy bien, pero debería ser más eficiente
- Un conductor ebrio colisiona contra varios coches estacionados en Mérida
- La calle de Mérida que nunca quiso dormir (I)
- Abre el plazo para el sorteo de las entradas del concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Mérida
- El PP de Mérida pide explicaciones a Osuna por el rechazo a las ayudas de la Junta para climatizar colegios
- Arianna Aragón, hija de Rody Aragón: 'Qué difícil despedirse de Mérida
- Mérida habilita un punto de observación gratuito del eclipse guidado por expertos
- Mérida reabre la cripta de Santa Eulalia con un nuevo recorrido por sus 20 siglos de historia