Solo el 4,1% de las pruebas de alcoholemia da positivo en Mérida

El 4,1% de las pruebas de alcoholemia realizadas por la Policía Local de Mérida durante el primer semestre de 2026 ha dado positivo. Los agentes han practicado 750 test en 45 controles, con 31 resultados positivos y 719 negativos. De los positivos detectados en estos controles específicos, seis han derivado en delitos contra la seguridad vial. Mayo ha sido el mes con el mayor número de positivos, con diez.

El balance completo de la Policía Local recoge, no obstante, 35 delitos relacionados con la alcoholemia durante los seis primeros meses del año. Esta cifra incluye los detectados tanto en los controles programados como en accidentes y otras intervenciones policiales. A ellos se han sumado 34 delitos por conducir sin permiso.

Policía Nacional

Casi 300 accidentes

La Policía Local ha atendido 295 siniestros viales entre enero y junio. De ellos, 232 se han saldado únicamente con daños materiales y otros 63 han registrado personas lesionadas. El balance ha dejado 77 heridos leves y tres graves, pero ninguna víctima mortal.

Los vehículos de movilidad personal, entre ellos los patinetes eléctricos, se han visto implicados en once incidentes. También se han producido siete atropellos sin imprudencia y otro incluido en la categoría de imprudencia.

Febrero ha sido el mes con mayor siniestralidad, con 61 accidentes (48 con daños materiales y 13 con lesionados). Le han seguido junio, con 54; mayo, con 53; y marzo, con 51. Enero y abril han registrado las cifras más bajas, con 38 incidentes cada uno.

Agente de la Policía Local de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Campañas para los patinetes

El delegado de Policía Local, Felipe González, ha destacado que los controles muestran "una alta tasa de pruebas negativas frente a un número reducido de positivos y delitos detectados".

González ha señalado que el Ayuntamiento continuará trabajando para reforzar la seguridad vial y ha anunciado una campaña informativa sobre los vehículos de movilidad personal en septiembre. La Policía Local desarrollará después, durante el mes de octubre, una campaña sancionadora centrada en esta clase de vehículos.