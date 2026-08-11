Mérida ya prepara su iluminación de Navidad: motivos romanos y una figura gigante de 10 metros

La historia de Mérida tendrá un peso especial en el alumbrado de la próxima Navidad. El Ayuntamiento ha sacado a concurso por 250.000 euros la instalación, mantenimiento y desmontaje de la iluminación extraordinaria de 2026, un contrato que premiará a las empresas que añadan motivos relacionados expresamente con el pasado de la ciudad, principalmente con su legado romano.

Los pliegos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público recogen una extensa relación de elementos para más de medio centenar de calles, plazas, parques, rotondas y accesos. Entre las piezas de mayores dimensiones figura un elemento singular tridimensional de 10 metros y 35.000 puntos led, que se instalará en la fuente de la plaza de España.

La contratación se ha planteado por procedimiento abierto, sin división en lotes y con un presupuesto de 206.611,57 euros más IVA, misma cifra del año anterior. Las empresas podrán presentar ofertas hasta el 21 de agosto y el contrato tendrá una duración de tres meses, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. El pliego fija la puesta en servicio para el 30 de noviembre, como mínimo, aunque el inicio del montaje y el encendido deberán contar previamente con el visto bueno municipal y una prueba general.

Mérida da la bienvenida a su Navidad con un millón de luces llena de sonrisas e ilusión / Javier Cintas

Hasta cinco referencias a la historia de Mérida

El precio representará el 80% de la valoración de las ofertas, mientras que los 20 puntos restantes dependerán de las mejoras que aporten las empresas sin coste adicional. La principal novedad se encuentra en este apartado: el Ayuntamiento concederá dos puntos por cada motivo adicional con una referencia explícita a la historia de Mérida, "principalmente romana", hasta un máximo de cinco piezas y diez puntos.

Los otros diez puntos se podrán conseguir incorporando hasta diez elementos adicionales iguales o similares a los recogidos en el contrato. Por tanto, el número y diseño definitivo de las referencias romanas dependerá de las propuestas que presenten las empresas y de la oferta finalmente adjudicada.

La empresa adjudicataria deberá realizar controles diarios y mantener un servicio de guardia permanente. Las anomalías tendrán que repararse en un máximo de doce horas, mientras que las averías que impliquen un peligro deberán resolverse antes de seis horas. El suministro de energía, la instalación, el mantenimiento y la reposición de los elementos quedarán incluidos en el precio del contrato.

Arcos y pórticos en el centro

La plaza de España concentrará una parte importante de la decoración. Además del gran elemento 3D sobre la fuente, el contrato contempla ocho cortinas holográficas de doce metros, iluminación en las fachadas del Ayuntamiento y los edificios próximos, adornos en columnas, ventanales, palmeras y naranjos, así como cuatro motivos tridimensionales en los quioscos.

Frente al establecimiento de Burger King se colocarán dos pórticos navideños de 5,5 metros de alto y ancho. Otro pórtico de mayores dimensiones, de 7,5 por 6,5 metros, se instalará en la Puerta de la Villa, acompañado por 200 metros de cortina luminosa.

Las calles Camilo José Cela y Félix Valverde Lillo quedarán cubiertas por un cielo de luz de 4.320 metros lineales y 64.800 puntos led, además de 31 boas vegetales iluminadas. Santa Eulalia tendrá quince arcos, Cervantes ocho, José Ramón Mélida siete y Almendralejo diez. También se distribuirán arcos por Delgado Valencia, Moreno de Vargas, San Francisco, Juan Pablo Forner, Alonso Zamora, Manos Alba, Berzocana, Trajano, Marquesa de Pinares y otras vías del centro.

Javier Cintas

El parque López de Ayala contará con dos cielos de luz que sumarán 980 metros lineales, además de renos luminosos de 4,2 y 2,2 metros, regalos tridimensionales, cortinas en las palmeras y guirnaldas en los árboles.

En el segundo tramo se colocarán un tótem 3D con el nombre de Mérida, letras iluminadas y un elemento de suelo concebido como photocall. Otro espacio para fotografías se instalará en la calle Trajano.

El Templo de Diana tendrá 68 cortinas luminosas que cubrirán 136 metros y un abeto navideño de ocho metros de altura. La basílica de Santa Eulalia dispondrá de un belén led tridimensional de cinco por tres metros y 4.200 luces, mientras que el parque Méridas del Mundo estrenará unas letras iluminadas con el nombre de la ciudad.