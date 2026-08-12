Accesibilidad
Mérida pone en el mapa sus 45 aseos públicos: dónde están y cuando abren
El localizador busca facilitar el acceso a los servicios básicos de familias, mayores y personas con discapacidad
Laura Morales Montero
Accesibilidad a los servicios básicos. El Ayuntamiento de Mérida presentó ayer martes una nueva Guía de Aseos Públicos que recoge los 45 baños disponibles en la ciudad, además de sus horarios y condiciones de accesibilidad.
Catalina Alarcón, la delegada de Mayores dio a conocer este documento junto a representantes del Consejo Local de Mayores de Mérida. Según explicó, esta iniciativa pretende facilitar el acceso a un servicio básico para los vecinos de la ciudad y las personas visitantes, a la misma vez que se busca hacer del municipio un lugar más accesible, cómodo e inclusivo
Esta iniciativa permitirá disponer de una información clara sobre la ubicación de los aseos públicos, especialmente importante para los mayores de la ciudad, las familias con niños pequeños y las personas con discapacidad. Alarcón señaló en la presentación que esta guía se concibe como “un documento vivo” para que cualquier persona pueda encontrar fácilmente el aseo más cercano cuando lo crea necesario.
Cuatro zonas para localizarlos
Los 45 aseos se han dividido en cuatro grandes zonas por la ciudad: zona centro, la barriada de Nueva Ciudad, zona norte y zona sur. Estos se encuentran en distintos espacios municipales, como delegaciones, centros culturales, pabellones deportivos, hogares de mayores y centros sociales.
Esta Guía de Aseos Públicos está disponible tanto en la web del consistorio, los centros de mayores, centros de salud y oficinas de turismo de la ciudad.
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