Mérida destina 50.000 euros a proyectos para que las personas con discapacidad ganen autonomía

Favorecer la participación e inclusión social. La Delegación de Accesibilidad Universal e Inclusión del Ayuntamiento de Mérida ha lanzado una nueva línea de ayudas dotada con 50.000 euros para apoyar a las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos dirigidos a personas con discapacidad.

El objetivo es que los beneficiarios puedan desarrollar su propio proyecto de vida y su derecho a decidir y participar plenamente en la comunidad, de acuerdo con los principios de autonomía personal y vida independiente.

Dos líneas diferentes

Las ayudas se organizan en dos líneas, con 25.000 euros para proyectos de vida independiente y 25.000 euros para proyectos de asistencia personal, detalla el ayuntamiento en una nota de prensa.

La línea de vida independiente financiará proyectos relacionados con viviendas para la vida independiente, apoyos en el entorno comunitario, ocio inclusivo, formación para la autonomía, acompañamiento y desarrollo de habilidades para la vida diaria.

Por su parte, la línea de asistencia personal apoyará proyectos que incorporen esta figura como un apoyo individualizado para que cada persona pueda alcanzar los objetivos definidos en su propio proyecto de vida. Las bases excluyen expresamente la financiación de tratamientos sanitarios o terapéuticos, al estar orientadas a la promoción de la autonomía y la inclusión social.

15 días para solicitarlas

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, valorando la calidad técnica de los proyectos, su impacto en la autonomía de las personas beneficiarias, el enfoque centrado en la persona y la viabilidad de las propuestas.

Desde este miércoles, las entidades interesadas dispondrán de un plazo de 15 días naturales para presentar sus solicitudes. Con esta convocatoria, el ayuntamiento mantiene su compromiso con la promoción de la vida independiente y la igualdad de oportunidades, apoyando proyectos que permitan a las personas con discapacidad vivir con mayor autonomía, participar activamente en la sociedad y desarrollar libremente su proyecto de vida.