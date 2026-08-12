DePol, Camela y tributo a Extremoduro: los conciertos gratuitos de la Feria de Mérida

DePol, Camela y un homenaje a Extremoduro encabezan el cartel musical para la Feria y Fiestas de septiembre de la ciudad. Por su parte, el cantante Antoñito Molina acuará en el marco del Stone&Music Festival el día 4 de septiembre, y el día 5 se celebrará una jornada dedicada a los grupos locales.

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha avanzado este martes la celebración de estos conciertos basados en una programación "variada e intergeneracional" pensada para públicos diferentes, en la que se combinan artistas nacionales y grupos que forman parte de la historia musical del país mezclando pop, rock y talento local.

Asimismo, la edil ha señalado que este anuncio es solamente un primer avance de la programación musical de la Feria de Mérida, ya que todavía queda por presentar la que se desarrollará de la semana en la Caseta Municipal del recinto ferial.

Los Milagros como nuevo espacio

Cabe destacar que todos los conciertos presentados serán gratuitos, excepto el de Antoñito Molina que será en el Teatro Romano de Mérida.

La programación comenzará el miércoles 2 de septiembre con la actuación en el Acueducto de los Milagros del barcelonés DePol. Según ha explicado la delegada, esta propuesta se ha elegido pensando en las nuevas generaciones. El concierto comenzará a las 22.00 horas en la explanada del parque.

Cartel DePol en el Acueducto de los Milagros de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El jueves 3 de septiembre será el turno del grupo Camela. También en el Acueducto de los Milagros, y a la misma hora, la pareja que forma parte de la historia musical española y combina pop, rumba y sonidos electrónicos. Aragoneses ha destacado que las canciones de Camela han pasado entre generaciones, y es la propuesta "perfecta" para todos los públicos y pequeños y mayores puedan "encontrarse y disfrutar de la música".

De esta manera, la delegada ha señalado que el Ayuntamiento ha apostado por el Acueducto de los Milagros para estos dos conciertos con la intención de sacar los espectáculos del recinto ferial y generar actividad en distintas zonas y espacios de la ciudad.

El viernes 4 de septiembre, la Plaza de España acogerá el tributo de Extremoduro de la mano del grupo Pedrá. Un homenaje a Robe Iniesta, quién, según Aragoneses, fue "uno de los grandes referentes de la música española y uno de los artistas más importante de Extremadura". Este será a las 21.30 horas.

Cartel Camela en el Acueducto de los Milagros de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Este mismo día, Antoñito Molina actuará por segunda vez este año en el Teatro Romano, en la programación del Stone & Music Festival. De esta forma, la jornada tendrá dos propuestas simultáneas en distinto punto de la ciudad.

Un hueco para los grupos locales

El sábado de feria, 5 de septiembre, los grupos locales tomarán la Plaza de España desde las 17.30 horas con un festival en el que participaran Acho a Cacho con un tributo a Estopa, En Guardia, Anhbel, O'Hara y Las Divas del Pop.

Aragoneses ha destacado la importancia de que los grupos y artistas locales tengan espacio dentro de la programación oficial de la Feria, ya que una programación municipal "debe apostar por generar oportunidades para quienes hacen música desde nuestra propia ciudad y no únicamente por traer grandes nombres".

Esta programación musical se complementará con la de la Caseta Municipal que se está aun pendiente de presentar.