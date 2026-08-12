Mérida recibe 51 millones para evitar inundaciones y reforzar su red de drenaje

Mérida contará con 51,2 millones de euros del Gobierno de España para reparar los daños provocados por las borrascas de principios de año y, sobre todo, reforzar sus infraestructuras frente a futuros episodios de lluvias intensas. La mayor parte de la inversión se concentrará en mejorar la capacidad hidráulica de la ciudad y reducir el riesgo de inundaciones en los puntos más vulnerables.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, detalló ayer las actuaciones financiadas con estas ayudas, que deberán ejecutarse en un plazo de tres años. Cerca de 44 millones de euros se dirigirán a la renovación y ampliación del sistema de drenaje. La obra de mayor envergadura será la ampliación del colector que cruza el río Guadiana, con un presupuesto aproximado de 24 millones de euros.

El proyecto incluye además la construcción de dos grandes tanques de tormenta en diferentes puntos de Mérida, con un coste estimado de entre cuatro y cinco millones de euros cada uno. También se recuperará la capacidad hidráulica de colectores dañados y se ampliará la red para que pueda recoger, conducir y evacuar un mayor volumen de agua durante episodios de precipitaciones torrenciales.

El primer edil defendió que estas actuaciones permitirán acometer de una sola vez obras que el Ayuntamiento preveía desarrollar de forma progresiva durante la próxima década debido a su elevado coste. "Esta es la obra definitiva y necesaria para poder no sufrir efectos en lluvias torrenciales en una ciudad como Mérida", señaló el alcalde, que recordó la situación de la capital extremeña junto al Guadiana y la presencia de otros cauces, como el Albarregas.

Infraestructuras dañadas

Las ayudas también servirán para reparar infraestructuras dañadas directamente por las borrascas de comienzos de 2026. Más de 1,3 millones de euros se destinarán al arreglo de varios caminos rurales del término municipal. Las actuaciones alcanzarán los caminos del Peral, Siete Colchones, Trujillanos, Casa Herrera, la Magdalena y Calamonte.

A esta partida se sumarán unos 660.000 euros para recuperar los jardines del Guadiana afectados por los temporales y otros 485.000 euros para intervenir en infraestructuras verdes del viario y de distintas zonas de la ciudad. El programa contempla asimismo actuaciones en la Isla, la reparación de pasarelas peatonales, trabajos en los cauces del Albarregas y en la urbanización de Proserpina y la reposición de cerca de 500 árboles perdidos como consecuencia de las borrascas.

Otra de las inversiones incluidas será la construcción de una nueva cubierta en la Institución Ferial de Mérida (Ifeme), dañada durante la borrasca Leonardo. Para esta actuación se han reservado dos millones de euros. Según explicó Osuna, el consistorio elaboró en apenas unos días una relación de las principales necesidades de la ciudad para concurrir a estas ayudas y solicitó financiación para todas ellas, aunque inicialmente no esperaba que el Gobierno central concediera la totalidad de lo solicitado.

El regidor municipal manifestó que los fondos permitirán dimensionar la red de recogida de aguas, los colectores generales y los futuros tanques de tormenta para hacer frente a fenómenos meteorológicos cada vez más adversos. "Esto no son flores de rotonda, no son espectáculos musicales, no son luces de Navidad; son 51 millones de euros de obras para mejorar la vida de las familias y de los vecinos y vecinas de Mérida", concluyó.