Vuelven las carreras de motos a La Corchera: "El día que se cruce alguien puede ocurrir una desgracia"

Las carreras de motos, los acelerones y el ruido durante la madrugada han regresado este verano a La Corchera. Vecinos de esta barriada de Mérida denuncian nuevas concentraciones de vehículos, música y voces hasta altas horas de la noche, además de maniobras peligrosas y actos vandálicos en el parque infantil.

"En el bar no se habla de otra cosa: A ver qué va a pasar hoy", lamenta Alfredo Tato, presidente de la asociación vecinal. Según ha explicado, varios jóvenes llegan a la barriada a última hora de la tarde después de pasar por otras zonas de Mérida y acceden a la calle José Martínez Ruiz-Azorín, donde realizan caballitos con los ciclomotores o circulan a gran velocidad en sentido contrario.

Ruido y actos vandálicos

"El día que se cruce alguien se van a matar los dos, porque es una pasada", ha advertido el representante vecinal. La asociación sostiene que buena parte de quienes protagonizan estos comportamientos no reside en La Corchera y afirma que ha denunciado sin éxito la problemática en numerosas ocasiones. Reconoce que las patrullas policiales pasan por el barrio, pero "van y, si no están los chicos, se marchan. A los cinco minutos vuelven los de las motos y hasta que pasan otra vez los coches policiales, hacen lo que les da la gana", lamenta.

A los problemas de tráfico y el ruido de los vehículos se suman los daños y la suciedad en el parque. Algunos jóvenes acceden con las motos al recinto y utilizan o deterioran los elementos destinados a los niños. La asociación solicitó la instalación de un cartel para identificar expresamente el espacio como parque infantil y facilitar la intervención policial.

Suciedad en el parque infantil de La Corchera, en Mérida. / El Periódico

"Molestias puntuales"

El Ayuntamiento de Mérida asegura que es conocedor de las "molestias puntuales" que sufren los vecinos de La Corchera y afirma que la Policía Local ha reforzado la frecuencia de las patrullas y la vigilancia con vehículos camuflados.

Los agentes están controlando tanto los vehículos a motor como las concentraciones en las zonas verdes para evitar botellones. También los establecimientos comerciales del entorno, que pueden permanecer abiertos durante todo el día y en determinadas circunstancias pueden convertirse en "puntos de concentración de personas".

Concentración nocturna de jóvenes en el parque infantil de La Corchera, en Mérida. / El Periódico

Quejas en redes sociales

Una vecina ha relatado que durante la madrugada del 4 de agosto las molestias se prolongaron hasta las 4.25 horas. En una publicación en redes sociales cargada de ironía, ha invitado a los responsables públicos a pasar una noche en su vivienda para comprobar la situación.

Otra residente ha señalado que a las 3.30 horas todavía continuaban las voces, las palmas y los ruidos de motocicletas y coches. Según ha explicado, tuvo que cerrar las ventanas en pleno agosto pese a que debía levantarse a las seis para acudir a trabajar.

Las publicaciones recogen también quejas por patinetes que circulan a gran velocidad y en dirección contraria y por el estado en el que queda el parque infantil después de algunas concentraciones.

Vuelven las carreras de motos a La Corchera: "El día que se cruce alguien puede ocurrir una desgracia" / El Periódico

El presidente de la asociación vecinal ha asegurado que ha intentado hablar directamente con alguno de los motoristas. Uno de ellos se disculpó y se comprometió a no repetir las maniobras, aunque otros encuentros han terminado en enfrentamientos verbales cuando los vecinos les han pedido que reduzcan el ruido.

Un problema repetido

No es la primera vez que La Corchera denuncia estas molestias. El verano pasado, la asociación ya alertó de carreras, acelerones y concentraciones nocturnas en el parque principal. Entonces señaló que la situación se había agravado durante el último año y reclamó reductores de velocidad y una mayor presencia policial.

El ayuntamiento comunicó en aquella ocasión que la vigilancia se había reforzado y aseguró que, tras adoptar esa medida, no había tenido constancia de nuevos episodios de ruido, vandalismo o carreras.

Las últimas quejas han evidenciado que las molestias han reaparecido, especialmente durante las noches de verano. Aunque no tiene previsto convocar por ahora ninguna protesta, la asociación vecinal pide que se mantengan los controles y que la vigilancia policial no se limite a intervenciones puntuales.