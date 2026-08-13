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Accidente

Una mujer resulta herida con politraumatismos al ser atropellada en una avenida de Mérida

La víctima ha sido trasladada al hospital emeritense en estado menos grave

Hospital de Mérida.

Hospital de Mérida. / EL PERIÓDICO

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E. P. E.

Mérida

Una mujer ha resultado herida con politraumatismos tras ser atropellada por un vehículo este jueves, 13 de agosto, en la avenida de la Constitución de Mérida, a la altura de las traseras del colegio Atenea.

En concreto, el atropello se produjo alrededor de las 9.00 horas. La mujer fue atendida por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada al Hospital de Mérida, donde ingresó en estado menos grave.

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Hasta el lugar del accidente se desplazaron una unidad medicalizada de emergencias del Servicio Extremeño de Salud, una unidad medicalidad de emergencias y efectivos de la Policía Local, según la información facilitada por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

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