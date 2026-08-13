Mérida oferta nuevas plazas de tenis, atletismo y gimnasia para el próximo curso

Las Escuelas Deportivas Municipales abrieron este miércoles 12 de agosto los plazos de preinscripción para optar a las plazas libres de cara al próximo curso escolar. Las plazas ofertadas son de Tenis, Atletismo, Gimnasia Rítmica y Gimnasia Artística, y la actividad comenzará el 15 de septiembre y se prolongará hasta el 15 de junio del año 2027.

El formulario de inscripción estará abierto hasta el 19 de agosto de manera online habilitado por la Delegación de Deportes y se publicará el listado provisional el 21 de agosto, organizado por la modalidad deportiva y año de nacimiento.

El listado definitivo se dará a conocer el lunes 24 de agosto, en caso de que la demanda supere el número de plazas disponibles se llevará a cabo un sorteo. La inscripción para las plazas se formalizará desde el martes 25 hasta el viernes 28 de agosto, en horario de 9.00 a 14.00 horas en la Delegación de Deportes.

Las vacantes que queden libres se cubrirán por orden de llegada a la Delegación de Deportes de 10.15 a 13.45 horas el miércoles 2 de septiembre.

Dan comienzo los cursos de natación

La programación municipal incluye también los cursos de natación que se desarrollarán del 29 de septiembre al 28 de mayo de 2027. La oferta contempla cursos adaptados a diferentes edades y niveles: adaptación de 3 a 5 años, con un máximo de 6 alumnos; iniciación de 5 a 7 años, con un máximo de 8 cursillistas; aprendizaje de 7 a 9 años, con un máximo de 10 niños; y perfección para 12 alumnos de 10 a 15 años. Para los adultos hay dos niveles, iniciación/aprendizaje, con un máximo de 8 personas; perfeccionamientoto con 12 alumnos.

La preinscripción para estos cursos debería realizarse desde el 1 de septiembre hasta el día 8 a través de un formulario que estará disponible en la web municipal. El listado definitivo de solicitantes saldrá posteriormente, y se realizará un sorteo público en l que se seleccionará el número por el que se comenzará la asignación de plazas.

Asimismo, en cada horario se reservará una plaza para niños con necesidades especiales, destinada a los menores que necesiten apoyo en la formación debido a su discapacidad.

De esta manera los mayores de 65 también contarán con un curso de natación que comenzará el 15 de septiembre organizado por distintos periodos hasta mayo. La renovación de plazas será del 9 al 12 de septiembre y las nuevas solicitudes para plazas disponibles será a partir del día que comienza el curso.

Dará comienzo el 15 de septiembre y se desarrollarán en distintos periodos hasta el mes de mayo. Se podrán inscribir en un máximo de 3 periodos y quedar en reserva en el resto de periodos si se considera oportuno. Las inscripciones del antiguo alumnado se harán del 9 al 12 de septiembre en la Delegación de Deportes. A partir del 15 de septiembre se harán las nuevas inscripciones de las plazas disponibles.

'Mantente en forma'

Las actividades dirigidas a mayores de 65 años en 'Mantente en Forma' contará con dos sesiones semanales en Diocles, Las Abadías, La Antigua y Nueva Ciudad.

Las personas que ya formaban parte del programa municipal renovará su inscripción del 7 al 9 de septiembre en la Delegación de Deportes. A partir del 11 de septiembre se abrirá el turno para las nuevas incorporaciones en las plazas disponibles.

También se contará con un programa de promoción de la actividad física y la salud, con y sin soporte musical, que contará con tres sesiones semanales en Diócles y Las Abadías. En este caso, las renovaciones se realizarán del 3 al 11 de septiembre y las nuevas inscripciones a partir del 12.