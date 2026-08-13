San Pedro de Mérida se pone delante de la cámara en el rodaje de 'María (la portuguesa)'

Los vecinos de San Pedro de Mérida comparten estos días calles y espacios habituales del municipio con cámaras, técnicos y actores. La localidad acoge el rodaje de 'María (la portuguesa)', un cortometraje protagonizado por la actriz extremeña Pepa Gracia en el que numerosos habitantes del pueblo participan delante de la cámara interpretándose a sí mismos.

La película, dirigida por la cineasta y antropóloga audiovisual Amaya Sumpsi, llega al rodaje después de más de tres años de trabajo con la comunidad de San Pedro de Mérida. Durante ese tiempo, el proyecto se ha construido a partir de encuentros con sus habitantes, sus testimonios y sus propias historias, que han servido de base para el proceso creativo.

El rodaje

Muchos de los vecinos que aparecen en la cinta no tenían experiencia previa como intérpretes. Algunos incluso ruedan escenas junto a miembros de sus propias familias, una fórmula con la que la producción incorpora a la localidad no únicamente como escenario, sino también como parte del reparto.

La protagonista profesional es Gracia, natural de Puebla de la Calzada, que comparte escenas con estos intérpretes locales. La combinación de interpretación profesional y participación vecinal responde al uso de herramientas vinculadas al cine participativo y a la antropología visual, dos de las líneas de trabajo que han acompañado la preparación del proyecto.

Un momento del rodaje en San Pedro de Mérida. / JUNTAEX

Parte de los vecinos que ahora participan en la película había tenido ya un primer contacto con el audiovisual a través de EXTREMLAB, una iniciativa impulsada por Novena Nube Producciones. Dentro de este programa se desarrollaron actividades de formación y creación audiovisual que han servido también como preparación para algunos de los participantes.

El rodaje se desarrolla principalmente en San Pedro de Mérida y sus alrededores, aprovechando localizaciones reales del municipio. Las grabaciones incluyen calles y espacios públicos de la localidad, el área de servicio Ruta 5 y distintos enclaves del entorno, integrados en la narración sin recurrir a escenarios construidos específicamente para la película.

El proyecto reúne además a profesionales españoles y portugueses. Novena Nube Producciones, con sede en Extremadura, produce el cortometraje en coproducción con C.R.I.M., de Lisboa, lo que aporta un componente transfronterizo a una historia estrechamente ligada al territorio extremeño.

Financiación

En esta línea, cabe destacar que 'María (la portuguesa)' es uno de los proyectos seleccionados este año dentro de la convocatoria de ayudas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura para la producción de cortometrajes. Novena Nube Producciones recibió 20.000 euros para la realización del proyecto.

Estas ayudas se convocan anualmente para respaldar la creación cinematográfica y audiovisual, favorecer proyectos vinculados con la región y contribuir al desarrollo del sector profesional extremeño. El rodaje supone así la culminación de un trabajo iniciado mucho antes de la llegada de las cámaras a San Pedro de Mérida, con una película en la que el municipio aporta no solo los escenarios, sino también buena parte de sus rostros y de las historias que han alimentado el proyecto.