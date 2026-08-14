Suceso
Detenido un joven de 24 años por apuñalar a un hombre de 39 en una barriada en Mérida
La agresión se produjo sobre las 17.30 horas en la calle Nuestra Señora de las Mercedes y la víctima tuvo que ser atendida en el Hospital de Mérida
Una discusión entre dos hombres en plena tarde de este jueves en Mérida terminó con uno de ellos herido por arma blanca y el otro detenido por la Policía Nacional. La víctima, de 39 años, sufrió una herida en la axila y tuvo que recibir asistencia médica en el Hospital de Mérida.
El presunto agresor, un joven de 24 años, ha sido detenido posteriormente como supuesto autor de las lesiones, según han informado fuentes policiales a este diario. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17.30 horas en la calle Nuestra Señora de las Mercedes, en la barriada de San Juan.
Asistencia sanitaria
Por causas que todavía se investigan, ambos hombres iniciaron una discusión durante la que se produjo la agresión. El herido fue trasladado después hasta el hospital de la capital extremeña para ser atendido por los facultativos de la lesión sufrida, aunque no reviste de gravedad.
Tras tener conocimiento de lo sucedido, la Policía Nacional inició las correspondientes pesquisas, que llevaron a la detención del joven de 24 años. Los agentes continúan con las gestiones para esclarecer las circunstancias del altercado y determinar cómo se desarrollaron los hechos.
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